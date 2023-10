Mille studenti protagonisti al campo Coni 

Tanti bus provenienti da Dorgali, Macomer e Siniscola per la prima tappa a Nuoro del progetto “No dipendenze - plen air”, al campo Coni. L’evento ha visto la partecipazione di un migliaio di studenti entusiasti.

Con l’organizzazione dell’Asd “Sport e salute”, presieduta da Elisabetta Pusceddu, col patrocinio dell’assessorato alla Pubblica istruzione della Regione, del Comune, e il contributo di sponsor, i giovani sono stati coinvolti nella sensibilizzazione sui pericoli delle dipendenze da droga, alcol, fumo, gioco d’azzardo e dispositivi digitali promuovendo la prevenzione con sane alternative di vita quali la pratica sportiva e attività ludiche o artistiche.

Gli studenti, di scuole medie ed elementari, si sono soffermati nei vari stand, compresi quelli delle forze dell’ordine, e sono rimasti incantati dai disegni di Bob Marongiu che assieme a Giorgio Mele ha curato la parte grafica del progetto. Nel palco allestito davanti alla gradinata del campo sportivo, lo spettacolo condotto da Alex Musa e Gianluca Medas.

Sono intervenute tante autorità come il questore Alfonso Polverino e il prefetto Giancarlo Dionisi. Nel pomeriggio si sono alternate le società sportive, in testa pattinaggio e basket. Giuseppe Goddi ha portato la sua testimonianza sulla Pallacanestro Nuoro Sirbones: 350 iscritti e presenze in 14 campionati.

