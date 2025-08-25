VaiOnline
Lanusei.
26 agosto 2025 alle 00:51

Mille spettatori nella notte della Corsa alla stella 

La prima edizione in notturna della Corsa alla stella è stata un successo, con 59 partecipanti da tutta la Sardegna, 16 cavalieri iscritti da Lanusei, un migliaio di persone di persone assiepate al galoppatoio di San Cosimo. La gara è stata entusismante: primo posto per Marta Chelucci di Lanusei, piazza d’onore per Matteo Arba di Muravera e terzo gradino del podio per Gianni Liperi di Ploaghe.

Premiato l’impegno egli organizzatori, l’Associazione Cavalieri Lanusei di cui Simone Ferreli è presidente e portavoce. «Vorremmo esprimere la nostra soddisfazione per la buona riuscita dell’evento e ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, in particolare le nostre famiglie e tutti gli sponsor. Il mondo dei cavalli a Lanusei è in ottima salute, cerchiamo di far esprimere al meglio le potenzialità della nostra struttura». Il movimento ippico a Lanusei è in ottima salute. Lo dimostra l’esistenza di due sodalizi, l’Associazione Ippica lanuseina che organizza il palio di agosto, evento tra i più longevi in Sardegna e, manco a dirlo, un successo, e l’Associazione Cavalieri Lanusei, il cui direttivo è composto da: Giuseppe Bassu, Michele Usai, Luca Usai, Mauro Ligas, Simone Ferreli, Angelo Agus, Alessandro Piroddi, Marco Marongiu, Massimiliano Esposito.

