Mille reperti dimenticati in soffitta 

Vasi, lapidi e spille che parlando di tempi lontani. La Sestu del neolitico, dell’antica Roma o del medioevo. Un viaggio nel tempo, purtroppo impossibile. Sono tanti gli oggetti di un passato lontano, chiusi e dimenticati in un magazzino sopra la Farmacia Comunale in piazza Rinascita. Molti cittadini li hanno visti l’ultima volta nel 2018, in occasione di Monumenti Aperti. Da allora, le porte sono rimaste chiuse. Mancano i requisiti di sicurezza, spiega la Sovrintendenza Archeologica.

L’esperto

«Quello spazio è una sede della nostra associazione, e al momento è come un deposito, nessuno può entrare», racconta Antonello Greco, presidente dell’associazione Sextum, che raccoglie archeologi per lavoro o per passione. «Qui ci sono tanti oggetti che abbiamo riportato alla luce con le nostre mani, e che abbiamo anche mostrato ai bambini delle scuole». Nella collezione ci sono fibbie dell’alto medioevo, prima dell’anno mille, con dettagliate incisioni di serpenti e uccelli; un vaso che porta ancora il marchio del suo creatore, tale “Marcus Calicius Diophantus”, un mattone di epoca medioevale, con una zampa incisa, probabilmente il marchio del costruttore, la lapida funeraria di un soldato, di nome Valerius, morto a vent’anni nel primo secolo dopo Cristo. Scoperti dai volontari, appassionati che sanno dove cercare. O anche durante campagne organizzate con archeologi professionisti.

Mille reperti

E sono tanti. «Circa un migliaio di reperti», conteggia Greco, «ma certo non tutti così belli o che meritano l’esposizione».Uno scenario che ricorda quasi quello del magazzino in cui sono chiusi in casse anonime tanti reperti, in un celebre film di Indiana Jones. Ma troppi sono i problemi della struttura, in realtà poche stanze, a cui si accede da una ripida scala. Per la sovrintendenza mancano vie di fuga, ci sono barriere architettoniche, addirittura il pavimento non potrebbe sopportare il peso di tantissimi visitatori. E l’ultima volta erano migliaia.

«Certo, lo sappiamo», continua Greco, «ma non abbiamo le risorse per cercare un altro posto. Finora abbiamo dovuto fare le nozze con i fichi secchi, per così dire, e facciamo cultura tra i cittadini, usando vari spazi, di volta in volta: Casa Ofelia, Domus Claudia, l’Università della Terza Età, o altri, che ci ospitano per eventi, occasionalmente. Questo è un appello per non dimenticare un vero patrimonio, di tutti».

L’assessore

Il sogno è di avere a Sestu un piccolo museo permanente. «Una storia che conosciamo bene», dice l’assessore alla Cultura Matteo Taccori, «ma purtroppo non abbiamo al momento altri locali che offrano criteri di sicurezza sufficienti. Stiamo valutando un’ipotesi espositiva che renda i beni fruibili e al contempo che ne consenta la custodia in sicurezza ma i tempi non saranno brevi».

RIPRODUZIONE RISERVATA