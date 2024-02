Mille ragazzi in arrivo per l’incontro di Quaresima 

Siliqua si prepara ad accogliere i giovani che parteciperanno all’incontro diocesano di Quaresima che si terra domenica nell’anfiteatro comunale di via Oslo: a Siliqua arriveranno poco meno di un migliaio di ragazzi. Tutte le attività si svolgeranno negli spazi all’aperto del paese, tra il piazzale dell’anfiteatro comunale e il parco giochi. Il meeting, organizzato dalla Pastorale giovanile di Cagliari, prenderà il via alle 10, con l’arrivo e la cerimonia di accoglienza dei partecipanti, poi si continuerà con i giochi d’intrattenimento destinati ai ragazzi. Alle 11,30 si procederà con le attività programmate decise in base al tema della giornata, “La Chiesa, casa di misericordia”. Alle 13,30 si osserverà la pausa per il pranzo che verrà consumato al sacco negli spazi del vicino parco comunale. Le attività riprenderanno alle 14,30, con la seconda parte del dibattito. La giornata proseguirà con altre iniziative: i giovani saranno impegnati nelle prove dei canti fino all’inizio della messa, che verrà celebrata alle 16,30, dall’arcivescovo Giuseppe Baturi, assieme ai sacerdoti della diocesi di Cagliari. Al termine della funzione, i partecipanti saranno coinvolti in attività di animazione, che chiuderanno definitivamente l’esperienza dell’edizione siliquese. La conclusione della giornata è fissata per le 18, ora in cui i ragazzi ripartiranno verso i luoghi di provenienza.

