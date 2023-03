Mille persone all’Istituto ciechi 

Basta soffermarsi sulla cappella con il particolare del miracolo della vista tratto dai Vangeli Sinottici per comprendere che l’Istituto dei ciechi in via Aurelio Nicolodi a Cagliari è qualcosa che va ben oltre l’essere un edificio dalla storia ultrasecolare. Aperto per la prima volta nel fine settimana in occasione delle giornate Fai di primavera, quasi un migliaio di persone hanno potuto toccare con mano il luogo dove tantissimi non vedenti e ipovedenti, a partire dal 1898, hanno frequentato l’asilo ricevendo poi l’istruzione elementare e media imparando, inoltre, mestieri che hanno permesso loro di inserirsi pienamente in una società che, troppo spesso, si rivela carica di pregiudizi e tabù.

Ex allievi

A fare gli onori di casa, ci pensano proprio gli ex allievi che ricordano con gioia e un pizzico di malinconia gli anni trascorsi al suo interno. «Sono stata all’Istituto dal 1965 al 1979», racconta Mariangela Argiolas, 61 anni. «Qui ho fatto la mia prima comunione, ricordo con gioia le feste di carnevale e, soprattutto, le lezioni di pianoforte con il Maestro Pietro Casula che ci faceva svolgere gli esercizi incentrati sui pezzi di Back, Muzio Clementi e Mozart». Proprio la musica è un aspetto centrale dell’istituto che, nei due piani in cui si articola per un totale di 9000 mq compresi gli spazi esterni, conta ben cinque pianoforti. A risaltare, nel parlatorio dove spiccano eleganti mobili dell’inizio del Secolo Breve, le sedie thonet impagliate dagli stessi allievi. «Queste giornate sono importantissime perché mostrano alle persone che non sanno cosa significhi essere non vedenti che nulla è precluso con impegno e buona volontà», sottolinea Nicholas Mario Porcu, 25 anni, mentre mostra con orgoglio una dattilobraille Perkins.

Arte

Impegno, buona volontà e passione genuina per l’arte: sono gli elementi che caratterizzano le opere di Andrea Ferrero, pittore e scultore, 52 anni, che ha perso totalmente la vista dal 2010 a causa di una retinite pigmentosa. Nell’Istituto, aperto attualmente dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, si svolgono molteplici attività tra cui l’uso dei software e della tastiera del pc, corsi di pianoforte, di canto moderno, di orientamento e mobilità. «A fine giugno prossimo il nostro obiettivo», conclude Maurizio Porcelli, commissario straordinario dell’Istituto da febbraio dello scorso anno, «sarà organizzare i soggiorni estivi la mattina negli spazi all’aperto. La cultura è riscatto, inclusione e solidarietà: non ci stancheremo mai di rimarcarlo».