Mille patenti ritirate in 3 anni 

Alta velocità, guida in stato d’ebbrezza, uso di droghe e il mancato rispetto delle principali norme di comportamento, previste dal Codice della strada, continuano a essere le principali cause degli incidenti in Ogliastra. Nell’ultimo triennio la polizia stradale di Lanusei ha ritirato 1.124 patenti. Un crescente bollettino in cui viene registrato anche un abbassamento dell’età di chi rimane coinvolto in incidenti con danni e con lesioni, spesso gravi e talvolta tragici. Nell’ultimo triennio le sanzioni per le violazioni sono notevolmente incrementate, in particolare per guida da ubriachi e senza assicurazione.

I dati

Ciò che emerge più di altro è proprio l’aumento degli incidenti dovuti a comportamenti sbagliati alla guida, come la velocità, che continua a essere il nemico numero uno della sicurezza stradale, al pari dell’utilizzo del telefonino. Nonostante le campagne di sensibilizzazione condotte nelle scuole dagli agenti della Stradale e i numerosi servizi organizzati a tutte le ore del giorno e della notte, anche come attività di prevenzione, il fenomeno non tende a diminuire. Le violazioni si accentuano nel fine settimana. Nel 2021 sono state 204 le patenti ritirate. La radiografia dell’attività della Stradale rivela che 118 sono state ritirate per eccesso di velocità, 24 per guida sotto l’influenza dell’alcol con annessa denuncia alla Procura, e 62 per sorpassi vietati effettuati in prossimità o corrispondenza di curve, dossi, intersezioni stradali e in ogni altro caso di scarsa visibilità. Nel 2022 le patenti requisite sono state 516, un aumento del 153 per cento rispetto all’anno precedente: 236 per la velocità, 17 per guida in stato di ebbrezza e 263 per sorpassi selvaggi. Nei primi undici mesi di quest’anno risultano 404 le patenti ritirate: 123 per eccesso di velocità, 44 per guida alterata dall’alcol e 237 per sorpassi in punti vietati.

L’attività

Il personale del distaccamento di polizia stradale di Lanusei vigila e perlustra le principali vie di comunicazione del territorio con la principale finalità di garantire la sicurezza degli automobilisti. Il distaccamento è incardinato nella sezione Polstrada di Nuoro che conta anche le sedi di Macomer, Siniscola, Bitti, Orosei e Laconi.

RIPRODUZIONE RISERVATA