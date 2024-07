Mille nuove piante per restituire respiro alla città 

Riqualificare il verde urbano, attenuare le emissioni inquinanti, contribuendo allo stesso tempo alla tutela della biodiversità. Con questi obiettivi arriva a Tortolì la campagna Mosaico Verde ideata e promossa da AzzeroCo2 e Legambiente.

La Giunta Ladu metterà a dimora 1.000 nuove piante tra alberi e arbusti. Tre le zone sotto osservazione per ospitare il nuovo bosco.

Mosaico Verde è una campagna nazionale per la forestazione di aree verdi, il recupero degli ecosistemi terrestri e acquatici e la rigenerazione ambientale, che coinvolge aziende ed enti pubblici con l’obiettivo di restituire valore al territorio e contrastare i cambiamenti climatici. L’intervento di forestazione porterà benefici al territorio, dato che i nuovi alberi contribuiranno a placare gli effetti della crisi climatica, a promuovere la biodiversità locale e a migliorare la qualità dell’aria. Il progetto rappresenterà un sostegno per la salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita dei residenti di Tortolì che vedranno il loro territorio arricchirsi di uno spazio in cui la natura sarà protagonista.

«Sono entusiasta di annunciare l’adesione del Comune di Tortolì alla campagna Mosaico Verde. Il progetto - ha detto Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente - rappresenta un passo significativo verso la rigenerazione ambientale e la tutela della biodiversità nel nostro territorio. La messa a dimora di nuove piante tra alberi e arbusti contribuirà a mitigare gli effetti della crisi climatica, migliorando la qualità dell’aria e creando spazi verdi per la nostra comunità». Soddisfatto anche Sandro Scollato, amministratore delegato di AzzeroCo2. «Portiamo avanti - ha spiegato - progetti di forestazione che mettono in relazione enti locali, imprese e cittadini con l’obiettivo di tutelare e incrementare la biodiversità locale».