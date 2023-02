Mille maschere e trenta carri, impazza il Carnevale 

Ogni alunno, dalla scuola dell'infanzia agli Istituti superiori, oggi sarà in piazza per uno degli appuntamenti più attesi: la grande sfilata di Carnevale, un evento che ormai è parte integrante della tradizione bosana. Sono attese oltre mille maschere ed una trentina di carri, ma i gruppi mascherati saranno ancora più numerosi. Bosa sarà invasa da un fiume, stavolta colorato e gioioso, per tutta la giornata, dalla mattina e fino a sera. Da oggi inizia il periodo culmine del Carnevale, poi sabato si replica con la festa delle cantine mentre domenica e lunedì ci saranno le altre sfilate, mascherate libere infine la sfilata in maschera sul fiume, con la possibilità del volo fra le due rive, sospesi ad un cavo. Grande festa ed entusiasmo in attesa del Martedì Grasso, giornata che segna il clou de su Carrasegare osincu.

