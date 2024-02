Mille in piazza per il pediatra 

Il rumore delle sirene delle ambulanze, i bambini delle scuole con gli striscioni, le società sportive riunite, anziani e famiglie. Ieri mattina a Sorgono sono scesi per strada in mille, rispondendo all’appello del comitato Sos Barbagia Mandrolisai e della rete dei comitati sardi per la sanità pubblica. Alle 10 la partenza dal liceo scientifico “Costa Azara”: il corteo ha attraversato il paese fino all’ospedale San Camillo, dove è nato un dibattito con gli interventi di cittadini, attivisti e sindaci.

Il dibattito

Dice Gianfranca Salvai, di Sos: «La nostra unica forza è farci sentire tutti insieme. Siamo qua per l’ennesima emergenza sanitaria a danno dei nostri bambini, con l’assenza del pediatra di comunità dal 31 dicembre. Ci siamo immediatamente attivati, recandoci nei giorni scorsi nella sede Ats di Cagliari, avviando delle interlocuzioni, ma all’orizzonte non si intravedono soluzioni concrete».

Don Stefano Demontis, parroco di Sorgono, chiede di continuare la lotta: «È fondamentale farsi sentire con forza e determinazione per arrivare all’obiettivo di ridare al territorio un servizio essenziale, come quello pediatrico. Bisogna farsi sentire per questa giusta rivendicazione, battendosi per la difesa del diritto alla salute e di un territorio che non può scomparire».

A fargli eco Bachis Cadau di Sos: «È l’ennesima situazione insostenibile. Quando la politica abbandona i cittadini, si da forza alla mobilitazione e questa piazza stracolma ne è l’esempio. I sindaci devono utilizzare i loro poteri affinché si faccia quadrato per la risoluzione dell’ennesimo dramma sanitario. Continueremo a lottare, fin quando non ci saranno soluzioni. Chiediamo un’immediata Ascot pediatrica».

Interviene Alessandro Corona, sindaco di Atzara e presidente della Comunità montana Barbagia-Mandrolisai, e a seguire alcune mamme. «Come amministratore e soprattutto come mamma penso che sia assurdo dover lottare per ottenere diritti e servizi che in altri territori si danno per scontati - dice Monica Perra, consigliera comunale di Ortueri -. Si parla di sviluppo e lotta allo spopolamento ma viene tolto ai nostri figli il diritto alla salute e l’opportunità di scegliere un domani di restare a casa loro». Sos annuncia una prossima grande mobilitazione a Cagliari: «Stavolta saremo in tanti, con un pullman per paese».

