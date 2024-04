Mille giovani salesiani invadono la città  

Da piazza Giovanni a Bonaria, passando per via Dante e viale Cimitero. I mille ragazzi e ragazze del movimento giovanile salesiano che da giovedì si sono ritrovati in città in occasione del settimo Forum Mgs dell’Italia Centrale non sono certo passati inosservati.

Sul sagrato della Basilica di Nostra Signora di Bonaria, i giovani hanno partecipato alla messa celebrata di fronte al mare dall’arcivescovo Giuseppe Baturi.

La prima giornata del raduno si è svolta nella splendida cornice verde del Parco di Monte Claro: accolti da musica e balli i giovani si sono ritrovati nell’area eventi per loro preparata, in ascolto delle testimonianze di alcuni ospiti sui momenti di buio.

Poi i ragazzi hanno girato la città per sentire testimonianze di speranza delle persone che vivono situazioni di disagio, poi sono stati all’oratorio di viale Fra Ignazio ad ascoltare altre storie.

