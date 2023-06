Mille fuochi assediano la Francia 

Parigi. La rivolta per la morte di Nahel non si placa. In Francia la protesta accende mille fuochi, saccheggia i centri commerciali e i supermercati di banlieue ma da ieri anche nel centro delle città. Si scatena contro tutti i simboli dello Stato, dalle carceri alle caserme, dai municipi ai commissariati. Poco meno di mille i fermati nella terza notte, 250 feriti tra le forze dell’ordine mentre la quarta è cominciata con i primi assalti ieri pomeriggio. Macron non ha dichiarato lo stato d’emergenza, come molti prevedevano, ma si è rivolto alle famiglie dei minorenni che partecipano alle violenze, chiedendo di tenerli a casa. Appello anche sui social, dove i black bloc si coordinano. E ieri sera un giovane manifestante francese è morto cadendo da un tetto di un edificio nel nord della Francia, a Rouen, nel mezzo delle proteste che stanno scuotendo il Paese.

Blindati in campo

Intanto però, temendo il peggio, il governo ha ordinato anche l’impiego dei mezzi blindati, ha annullato concerti, eventi pubblici, feste di quartiere e nelle scuole, e ha accorciato alle 21 le corse degli autobus e dei tram. Le immagini delle devastazioni sono impressionanti, quello che resta di edifici, negozi, scuole, auto, dopo gli incendi e gli assalti dei violenti fa assomigliare molte banlieue a un paesaggio di macerie. La rabbia per la morte di Nahel, 17 anni, per mano di un poliziotto che gli ha sparato a bruciapelo e senza alcuna motivazione di legittima difesa non sembra avere argini.

I funerali

Oggi a Nanterre sono in programma i funerali del ragazzo: in città sperano che non finiscano con i violentissimi incidenti di giovedì in coda alla “marcia bianca” promossa dalla madre della vittima. Ma ormai la situazione sembra fuori controllo: dai Républicains all’estrema destra la richiesta è coprifuoco e stato d’emergenza. Negli hotel e nei ristoranti piovono disdette e in molti Paesi europei c’è preoccupazione. Da ieri la protesta ha sconfinato nei centri delle città, le immagini dell’assalto al centro commerciale di Les Halles, nel cuore di Parigi, sono impressionanti, il negozio Nike è stato devastato, poi i black bloc si sono spostati in rue de Rivoli, spaccando vetrine di negozi nei giorni di inizio dei saldi. Il presidente Emmanuel Macron, preoccupato al punto da rinunciare alla conferenza stampa alla fine del vertice europeo, è rientrato per essere alla riunione della cellula di crisi del governo.

