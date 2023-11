Mille firme per riaprire la piscina 

Per far riaprire la piscina ci hanno messo la faccia e la firma in mille. Ma una petizione non ha la bacchetta magica e la piscina comunale di Carbonia chiusa da due anni rimane ancora chiusa. La nuova stagione delle attività è iniziata e centinaia di utenti di Carbonia e dintorni per nuotare a livello dilettantistico, agonistico o terapeutico sono costretti ancora a emigrare: Portoscuso, Iglesias, Cagliari, addirittura qualche impianto del Medio campidano.

Vecchio impianto

La piscina, nata una trentina di anni fa e ritenuta allora un gioiello, ha mostrato i suoi limiti quando due anni fa i gestori hanno gettato la spugna due volte nell’arco di pochi mesi. Hanno lamentato costi dell’energia non compensati dai ricavi delle iscrizioni (in calo) e carenze tali dell’impianto che non a caso hanno indotto il Comune a cercare disperatamente soldi attraverso bandi. Al netto delle elevate possibilità che questi soldi arrivino davvero, le corsie della vasca restano (e resteranno) vuote. «Come le nostre tasche – dice Giovanni Murru, padre di un dodicenne agonista – perché siamo costretti ad andare tre volte la settimana a Iglesias per gli allenamenti: meno male che ci dividiamo le spese con altri genitori, ma chi necessita di sedute più specifiche per categorie più elevate deve andare sino a Elmas». Un salasso anche per chi praticava il nuoto a fini terapeutici: anziani e disabili.

Disagi e proteste

«Io ci andavo per i problemi alla schiena - spiega Maria Teresa Figus, pensionata – non posso viaggiare. H o interrotto le attività e perso ogni beneficio». Una donna, 44 anni, madre di un ragazzo con disabilità mentali, non nasconde un senso di frustrazione: «Nel nostro caso persi benefici fisici ma anche psichici». Non stupisce quindi che ieri circa mille persone abbiano firmato una petizione proposta dalla consigliera comunale di minoranza Daniela Garau: «Capiamo che per essere appetibile la piscina debba essere ristrutturata, ma ci chiediamo anche come mai in altri centri più piccoli di Carbonia ci siano impianti attivi». Le buone notizie sono legate a due bandi che, secondo gli amministratori, Carbonia ha tutte le carte in regola per vincere: «All’inizio - dice l’assessora allo Sport Giorgia Meli – avevamo valutato di trarre dal bilancio 150mila euro ma non avrebbe risolto molto, allora ci siamo candidati a due bandi da 400 e 900 mila euro per definire una volta per tutte la riqualificazione dell’impianto con un intervento radicale che consenta alla piscina di sostenersi da sola: abbiamo alte probabilità di aggiudicarceli».

