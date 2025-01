Mille euro per ogni bimbo, contributo anti spopolamento 

Mille euro per ciascuno dei 47 bimbi nati nel 2024. E non solo: il contributo, una tantum, è destinato anche a minori adottati nello stesso anno. È la seconda edizione del bonus bebè che il Comune di Tortolì eroga (senza limiti Isee) per sostenere la natalità, indicatore che al netto delle politiche sociali è in costante calo in tutti i centri dell’Ogliastra. Nella cittadina il gap tra nascite e decessi è di 60 unità (47 nati e 107 morti). Piuttosto marcata la crisi delle nascite in tutta l’Ogliastra dove nel 2024 sono venuti al mondo appena 270 bimbi. Più del doppio i decessi: 638. La misura si inserisce tra le politiche sociali promosse dall’amministrazione comunale, mirate a rafforzare il tessuto sociale ed economico del territorio e a supportare le famiglie nel difficile periodo della genitorialità. «Con l’iniziativa l’amministrazione comunale vuole dare un segnale forte di sostegno alle famiglie e alla natalità», ha affermato il sindaco, Marcello Ladu. «Vogliamo dare un segnale concreto che punta a migliorare la qualità della vita delle famiglie, contribuendo a garantire un futuro migliore alle nuove generazioni». Il bonus bebè è solo una delle scialuppe amministrative contro lo spopolamento: «Gli interventi di sostegno alle famiglie - ha spiegato il primo cittadino - rientrano in misure come l’apertura della sezione primavera, l’abbattimento delle liste di attesa per il nido e la realizzazione di una nuova struttura con 70 posti per i bambini da 0 a 3 anni». (ro. se.)

