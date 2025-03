Mille euro in più ai medici in prima linea 

Il pronto soccorso dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria’ di San Monreale ha urgente bisogno di personale medico e ora per incentivare il lavoro nel presidio di emergenza è prevista un’indennità aggiuntiva mensile di mille euro. Lo annuncia il direttore generale del Medio Campidano Giorgio Carboni: «L’Azienda regionale della Salute (Ares) ha appena indetto una selezione finalizzata all’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici per la disciplina di medicina d’emergenza e urgenza da destinare alla nostra Asl. Per chi lavorerà nell’ospedale di San Gavino è prevista un’indennità aggiuntiva mensile di mille euro come da delibera della Asl del Medio Campidano, che rappresenta la presa d’atto dell’accordo decentrato in materia di attribuzione delle risorse destinate ai presidi ospedalieri nelle aree colpite da particolare disagio demografico e geomorfologico con elevata carenza assistenziale. Con questo importo la nostra azienda sanitaria vuole premiare i professionisti che già prestano la propria opera in pronto soccorso e nello stesso per attirare stabilmente i neoassunti».

Così la Asl del Medio Campidano guarda al presente e al futuro del reparto d’emergenza dell’ospedale che ha solo tre medici in organico a cui si aggiunge un libero professionista mentre in teoria dovrebbero essere 14 (sette per il pronto soccorso, sei per l’osservazione beve a cui si aggiunge il responsabile). Così negli ultimi mesi l’emergenza è stata tamponata anche con il ricorso ai medici gettonisti, ma rimangono troppe incognite per il futuro per poter garantire l’apertura del pronto soccorso 24 ore su 24.

«In base a quest’accordo – spiega il manager della Asl Giorgio Carboni – al personale della dirigenza area sanità della Asl del Medio Campidano, o ai vincitori di concorso che scelgono la Asl 6, verrà corrisposta una indennità aggiuntiva mensile, l’Ira (Indennità Regionale Aggiuntiva)».

Gli importi variano in base al reparto: 12mila euro annui per i medici del pronto soccorso, 2049, 91 euro per i medici di pediatria, ortopedia, chirurgia, radiodiagnostica, anestesia e rianimazione, urologia, direzione medica di presidio, gastroenterologia, nefrologia, medicina interna, farmacia ospedaliera, medicina trasfusionale, cardiologia, oncologia, anatomia patologica, neurologia, riabilitazione, ginecologia e il laboratorio di patologia clinica. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA