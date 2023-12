Mille euro in dote a ogni neonato 

Mille euro per ogni nuovo nato. È il bonus con cui il Comune di Tortolì premia le famiglie che, nel 2023, hanno messo al mondo un figlio. Un tesoretto da 50 mila euro ricavato dalle economie di bilancio nell’anno che segna il record negativo degli ultimi decenni sulla natalità: appena 50 i neonati, il 20 per cento in meno rispetto al 2022 e meno della metà del 2008, anno più fecondo del nuovo millennio nella cittadina con 119 nascite. «È una misura di cui vado molto orgoglioso». Esordisce così, il sindaco Marcello Ladu, 45 anni, illustrando il bonus bebè di 1.000 euro destinato alle famiglie di ciascun neonato residente, nessuna esclusa. «Non vi sono limiti Isee per l’accesso al contributo» .

L’antidoto

Sono principalmente i motivi lavorativi a convincere le coppie a rimandare il progetto di avere figli, in particolare il lavoro precario. Gran parte dei cittadini poi ritiene gli aiuti delle istituzioni insufficienti. La Giunta Ladu chiude l’anno approvando una misura per certi versi storica: «Consapevoli che i tempi attuali creano sempre più in difficoltà le coppie che mettono al mondo un figlio, abbiamo deciso di sostenere le famiglie e incoraggiare la natalità». La Giunta incentiva così la formazione di nuovi nuclei familiari e «tuteliamo i componenti riconoscendo l’alto valore della maternità e paternità, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali». La carenza delle strutture adeguate, quali ad esempio asili nido, è un altro nodo che frena la natalità. «Noi invece - rivendica Ladu - abbiamo avviato un nuovo percorso, azzerando per la prima volta le liste d’attesa e inaugurando la sezione primavera di Arbatax. Il prossimo passo sarà la concessione di terreni comunali a canone moderato per costruire nuove abitazioni e abbassare le aliquote per chi cede in locazione una casa a giovani coppie. Chiudiamo il 2023 con un messaggio di buon auspicio per affacciarci al 2024 con fiducia».

Lo spopolamento

Nel 2070 l’Ogliastra avrà 35 mila abitanti. Diciottomila in meno rispetto a oggi. È il quadro a tinte fosche che emerge da un report sulle proiezioni demografiche elaborato dall’Istat. Interi paesi, in una zona che già oggi mostra una forte disomogeneità territoriale, sono destinati a sparire dalla cartina geografica. Quelli che chiudono il 2023 con un saldo positivo si contano sulle dita di una mano: tra questi Girasole, con 9 nati e 7 morti, e Talana (9 nati e 6 morti).