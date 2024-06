Mille euro all’anno a chi adotta un cane 

L’obiettivo è contribuire a svuotare il canile in convenzione - il rifugio Shardana - che accoglie 650 animali e ormai al completo da tempo. Missione al centro del progetto comunale “Adotta un cane”, finanziato con 100mila euro del bilancio, che prevede un contributo annuale di circa mille euro per ogni singola adozione. Sullo sfondo c’è anche il problema degli oltre cento cani tenuti da due donne in un’abitazione privata a Santu Lianu, ai quali il Comune - oltre a farsi carico dell’ingente spesa per cibo e sterilizzazioni - deve trovare una sistemazione.

I fondi

Le risorse sono state stanziate di recente con il via libera alla variazione di bilancio che ripartiva l’avanzo di amministrazione: centomila euro in tutto. Mentre la manifestazione d’interesse verrà pubblicata a breve, appena arriverà nell’assessorato all’Ambiente del Municipio il nuovo dirigente, in fase di selezione proprio in questi giorni. «Sarà rivolta a cittadini e associazioni», spiega il vicesindaco con delega all’Ambiente Tore Sanna, «ai quali daremo un contributo di circa mille euro all’anno, a patto che adottino un cane fra quelli attualmente ospitati nel rifugio Shardana. In questo modo», dice, «contiamo di svuotare un certo numero box nel canile che abbiamo in convenzione, dove non c’è più spazio per altri animali».

I controlli

Dal canile un cauto ottimismo. «Ben vengano iniziative mirate a svuotare il canile sempre al collasso», commenta Romina Magliani, responsabile di Shardana. «L’importante è che - oltre ai contributi economici - ci siano i dovuti controlli sulle adozioni, in modo da verificare dove vanno a finire i cani. Il Comune di Monserrato, per esempio, ha messo in campo un bel progetto che sta dando buoni risultati perché prevede controlli periodici, utili per monitorare la situazione di ciascun cane dato in adozione».

I cani dai volontari

Progetto che, contemporaneamente, si spera possa aiutare a risolvere anche un altro problema che il Comune sta affrontando da mesi. Quello degli oltre 100 cani tenuti in una casa privata trasformata in canile abusivo, nella zona di Santu Lianu. In ballo c’è uno sfratto esecutivo a carico delle due donne che ci abitano in affitto, ma prima vanno sistemati i tanti - troppi - animali presenti. Il Comune a gennaio aveva lanciato una manifestazione d’interesse per darli in adozione, confidando in una catena di solidarietà che però non c’è stata. Ora il nuovo tentativo, con l'obiettivo di svuotare il canile e fare spazio per l'ingresso degli animali di Santu Lianu. «Intanto abbiamo proceduto per step con le sterilizzazioni, su settanta cani femmine oltre cinquanta sono state sterilizzate», precisa il vicesindaco. Fase che ora proseguirà, sempre in collaborazione con i veterinari della Asl e il personale di Shardana. «Sinora», aggiunge Sanna, «abbiamo speso intorno ai ventimila euro solo per le sterilizzazioni, senza contare il costo del cibo che forniamo per il sostentamento dei cani».

RIPRODUZIONE RISERVATA