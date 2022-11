Mille cittadini senza medico 

«Ha senso parlare di scelta del medico di famiglia se poi sono obbligato a farmi curare da uno dei dottori con posti liberi». Antonio Luigi Floris, 77 anni, di Arbus, racconta l’odissea per «avere un dottore, dato che il mio è andato in pensione all’inizio del mese. Invece di attraversare un percorso ad ostacoli, aspettare non si sa bene cosa, avrebbero potuto assegnarmelo direttamente o allo sportello o col fascicolo elettronico. Pazienza, se mi devo accontentare del primo disponibile. L’importante è chiamare le cose per nome: obbligo e non scelta».

La lettera

Andato a vuoto il tentativo di scelta del nuovo medico per via telematica, Floris ha scritto una lettera al direttore generale della Asl di Sanluri, Giorgio Carboni, dove fotografa la situazione sanitaria della cittadina ex mineraria. «Sono andati in pensione - ricorda Floris - tre medici, solo uno è stato sostituito, in tutto sono tre. Non so esattamente quanti siano i pazienti senza. Fra questi ci sono io. Cosa devo fare per avere l’assistenza sanitaria? Oltre tutto, i dottori in servizio fanno ricette solo salva vita, dicono per ordine venuto dall’alto. Quali sarebbero queste ricette salva vita? Come se le medicine spettassero solo a chi sta per morire. Questa, però, è un’altra storia». Evidenzia poi «il disagio di recarsi in qualche ambulatorio, dove la sala d’attesa molta piccola costringe le persone a restare fuori, nella strada. Vento, sole, acqua, pioggia, all’aperto ad ammalarci di più». Infine invita gli enti di competenza a «verificare la possibilità di un trasferimento della medicina generale nella Casa della Salute di via Cavallotti, ampia e spaziosa».

L’azienda sanitaria

«In merito alla situazione dei medici di famiglia – ricorda Carboni - dal 10 ottobre sul portale della Asl del Medio Campidano è pubblicato l'avviso per la nomina di un medico provvisorio, fino all’individuazione del titolare, da destinare agli utenti iscritti con i professionisti che hanno cessato l’attività». Richiama il link: Arbus, avviso di selezione per un medico incaricato provvisorio - Asl Medio Campidano. «Avviso –prosegue il manager - cui, a oggi, nessun medico ha dato riscontro. In ogni caso, presso l'ambito territoriale del Comune di Arbus, ci sono posti disponibili con professionisti convenzionati, come il dottor Raimondo Raccis». Infine assicura che «all'utente che ha scritto la lettera verrà data risposta entro 30 giorni, come previsto dalla legge 241 del 1990»