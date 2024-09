Mille chilometri nel nome di Gigi Riva 

Anche l’ultima tappa è compiuta, con l’arrivo nella città da cui Rombo di Tuono scelse di non allontanarsi più. La “ciclopedalata per Gigi Riva”, nei luoghi del campione, ideata dal giornalista dell’Unione Sarda Carlo Alberto Melis e dall'associazione “Pedalando nella Storia” si è conclusa ieri, poco prima delle 13, di fronte all’Amsicora. Non poteva che essere il suo stadio, dove ha alzato lo storico scudetto del 1969/1970, l’ultima destinazione di un’impresa da 1000 chilometri, da Leggiuno a Cagliari in otto tappe, per onorare la memoria della leggenda.

L’arrivo

Accolti dall’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, in rappresentanza del Comune che insieme a quello di Leggiuno, al Coni e alla Regione ha patrocinato l’iniziativa, i ciclisti si sono radunati proprio sotto il murales dedicato a Riva. «È stato bellissimo dedicare un po’ di fatica a un personaggio che per la nazionale ha dato ben due gambe, in quello che è l’ottantesimo anno dalla sua nascita», dichiara soddisfatto Melis. «Essere l’unico sardo a completare questo percorso fa ancora più piacere, ma tutti quanti i partecipanti hanno avuto il piacere di scoprire o riscoprire un personaggio come Gigi Riva».

Gli aderenti, infatti, sono arrivati da dieci regioni diverse della penisola. «L’idea era nata l’anno scorso e inizialmente l’arrivo a Cagliari sarebbe dovuto coincidere con il suo ottantesimo compleanno», spiega Andrea Perugini, presidente di “Pedalando nella storia”, che organizza percorsi in bicicletta per rievocare fatti storici e celebrare grandi personaggi. «Purtroppo, la storia è andata diversamente, ma abbiamo voluto confermare la pedalata per ricordare la grandezza di un campione universale. Siamo partiti in otto e abbiamo finito in sedici, c’è stata una sorta di effetto valanga».

Ad attendere l’arrivo, oltre a qualche tifoso in maglia rossoblù, anche i figli di Rombo di Tuono, Nicola e Mauro Riva. «Una manifestazione semplice, nello stile di papà, ma allo stesso tempo molto profonda: sono partiti da Leggiuno, dove ha passato l’infanzia e a cui era molto legato, sono passati a Coverciano dove ha trascorso trent’anni della sua vita, fino ad arrivare allo stadio Amsicora dov’è diventato il calciatore che tutti conosciamo», le parole di Nicola. «Non faccio altro che ringraziare i sardi e non, c’è tanto affetto e lo percepisco ogni giorno, aiuta anche noi a vivere la mancanza con più serenità».

Il Cagliari calcio

Non poteva mancare anche una delegazione del Cagliari Calcio, guidata da Roberto Muzzi, che con i rossoblù indossò proprio la maglia numero 11. «Sono onorato di averla indossata e di essere stato qui all’arrivo di questa bella impresa in onore di Gigi», spiega l’attuale coordinatore tecnico della Primavera. «Mi diede lui in qualche modo il permesso di indossare quel numero, era la prima stagione con i numeri fissi e i nomi sulla maglia e prima di prenderla passai dal suo giudizio».

