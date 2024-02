Mille cavallini di canna per la corsa 

I bambini imiteranno i cavalieri della Sartiglia. Fa nulla se al posto dei cavalli ci saranno quelli realizzati con le canne: l’importante è correre veloce e magari prendere la stella, accompagnati dal rullo dei tamburi e dagli applausi del pubblico. Questo pomeriggio, nel quartiere di Su Brugu, andrà in scena un'altra edizione della “Sartill’e canna”, una festa di Carnevale iniziata negli anni ‘70 e mai interrotta grazie all’associazione per la tutela e l’incremento dei cavallini di canna, organizzatrice della manifestazione. Saranno tre ore di spettacolo, un gioco che ripropone la Sartiglia degli adulti e al quale ogni anno partecipano tanti bambini provenienti da tutta la provincia.

L’appuntamento è alle 14, nel piazzale dietro la chiesa. dove si terrà la vestizione del mini capocorsa: Mattia Onida, 9 anni, indosserà velo e cilindro come un vero componidori. Il suo nome è stato estratto a sorte due domeniche fa dopo la messa, come vuole la tradizione, da don Alessandro Floris. Mattia sarà scortato da su segundu Giorgia Putzolu e da su terzo Perla Ruggero, anche i loro nomi estratti a sorte. Terminato il rito della vestizione, inizierà la corsa alla stella sino all’imbrunire, in un'atmosfera magica e divertente dove tutto è in miniatura. Nel salone parrocchiale trasformato in una scuderia sono stati realizzati circa mille destrieri di canna.