Mille cani e gatti alla Lida, appello ai turisti della Costa Smeralda 

Le segnalazioni sono arrivate anche dai piloti del rally mondiale, qualcuno ha avvisato la Lida di Olbia sulla presenza di una cucciolata a bordo strada. Ieri un turista ha salvato altri sei cuccioli vicino Olbia. L’estate del Rifugio Fratelli minori di Olbia è iniziata così. E per la struttura a due passi dall’aeroporto sarà una stagione difficile. I volontari coordinati da Cosetta Prontu hanno in carico tantissimi animali abbandonati, nei giorni scorsi si è superata quota mille tra cani e gatti presi in carico. La Lida ha lanciato un nuovo singolare appello. La Lida chiede aiuto alla comunità di Porto Cervo: “Cari VIP e amici della Costa Smeralda, vi invitiamo a rivolgere lo sguardo verso il rifugio "I Fratelli Minori", situato proprio accanto l’aeroporto di Olbia. Questo è un appello a chi come voi ha il potere di fare la differenza. Nel nostro rifugio ci prendiamo cura di quasi mille cani e gatti, esseri viventi dimenticati, che meritano amore e dignità. Per noi è una battaglia garantire che queste creature ricevano il minimo indispensabile. Vi chiediamo di fare un passo coraggioso, rinunciate a qualche ora di sole e lussi per venire a scoprire questo luogo, dove i più deboli lottano per una vita migliore. L'amore e la gratitudine che riceverete in cambio sono impagabili".

RIPRODUZIONE RISERVATA