Mille bimbi senza assistenza sanitaria 

L’enorme cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Antonietta Avignone, la pediatra di 64 anni morta lunedì nella sua casa di Sinnai, lascia ora spazio alla preoccupazione tra le mamme e i papà quartuccesi. In città 914 bambini e bambine sono infatti rimasti senza assistenza, visto che Avignone era l’unica ad avere un ambulatorio pediatrico a Quartucciu.

L’allarme

«Vogliamo fare un gruppo con i genitori che ora non hanno più un pediatra a Quartucciu, ma vorrebbero qui un nuovo medico, senza essere costretti a trasferirsi altrove», spiega Marta Farci, «l’obiettivo è mobilitarsi insieme per far sì che a Quartucciu arrivi il sostituto o la sostituta della nostra storica pediatra».

Insieme a Marta Farci anche Maddalena Siddu è pronta a farsi portavoce delle esigenze dei genitori quartuccesi. «Sono andata alla Asl a chiedere informazioni, ho trovato persone molto gentili, ma purtroppo non sono state in grado di darmi le risposte che noi tutti vorremmo», afferma la donna, «al momento ci sono dei pediatri disponibili e se non vogliamo stare senza dobbiamo chiedere il cambio».

Al momento però la maggior parte pare sia massimalista con studio a Cagliari, le uniche due disponibili sono provvisorie e hanno l’ambulatorio a Pirri. «Queste sono le più vicine, io sono automunita e autonoma, ma molte mamme senza auto come faranno ad arrivare a Pirri con il bambino che sta male? Perché una città come Quartucciu ha sempre avuto una sola pediatra e ora rischia di stare senza?», si domanda Siddu.

La battaglia

Anche le consigliere cagliaritane, Camilla Soru del Pd e Giulia Andreozzi di Possibile, da tempo impegnante in una battaglia per assicurare l’assistenza medica ai più piccoli, si stanno interessando al caso quartuccese.

«Alle famiglie che hanno chiesto informazioni su come comportarsi, la Asl ha risposto, senza troppi giri di parole, di arrangiarsi cercando un nuovo pediatra tra quelli disponibili nei comuni dell’area vasta di Cagliari», denunciano, «siamo molto preoccupate perché oltre a privare le famiglie di assistenza in prossimità, a oggi i pediatri disponibili non sarebbero in grado di assorbire tutti i 914 piccoli pazienti se non andando nuovamente in deroga ai massimali». E invitano la Asl ad adoperarsi «per mettere a bando la posizione lasciata vacante affinché a tutti i bambini e tutte le bambine venga garantita l’assistenza di cui hanno diritto».

Il sindaco

Il sindaco Pietro Pisu, come preannunciato, ha contattato gli uffici di via Romagna a Cagliari, strappando alla Asl un impegno: «Promettono di trovare una soluzione tampone: un pediatra a tempo determinato in attesa che venga fatto un nuovo bando per assegnare le sedi vacanti».

