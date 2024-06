Mille bimbi nel torneo di calcio 

Si conclude con l’ennesimo successo di numeri la ventunesima edizione del torneo di calcio giovanile Città di Isili organizzato dalla Polisportiva. Una settimana di gare che si concluderanno oggi con le finali delle categorie dei più piccoli. Un centinaio di squadre si sono avvicendate nel rettangolo verde della cittadella sportiva con più di mille atleti accompagnate da famiglie e amici che hanno affollato gli spalti dello stadio comunale “Ottavio Corda”.

Un importante appuntamento di inizio estate che raccoglie le migliori società di calcio del centro e del sud Sardegna. Un appuntamento rispettato anche da alcune delle squadre del Cagliari Calcio anche in virtù del fatto che la società fa parte “Cagliari academy”. Il torneo ha un’importante ricaduta per il paese visto che richiama tantissime persone e non disdegnano la visita al sito archeologico di Is Paras che domina la collina dietro il campo.

