Mille bici e un messaggio contro le dipendenze 

In sella alla bici contro le dipendenze patologiche, a Olbia corre la quarantesima edizione della Pedalata ecologica Teresa Meloni - in ricordo di Simona Derosas. Start in via Galvani, oltre mille ciclisti attraversano la città, pedalando per circa dieci chilometri, per promuovere il messaggio In-dipendenza: ripartiamo insieme!, slogan stampato anche sulle magliette consegnate ai primi ottocento iscritti. Organizzata dalla Società ciclistica Terranova, con il sostegno del Comune e la collaborazione di Coni e Aido, la pedalata olbiese, una delle più partecipate manifestazioni ciclistiche amatoriali nazionali, storicamente unisce la passione per la bicicletta a un tema di rilevanza sociale e viaggia all'insegna della solidarietà, devolvendo il ricavato delle quote di iscrizione alle associazioni del territorio. Nata nel 1983 per ricordare una giovane donna appassionata di ciclismo e da tre anni dedicata alla nipote scomparsa prematuramente e convinta sostenitrice dell'evento, la pedalata taglia il traguardo al parco urbano Fausto Noce: alla premiazione segue l'intrattenimento musicale con il Coro Stellaria.

