Mille atleti pronti a scendere in campo 

Oltre mille piccoli atleti pronti a scendere in campo, 28 società calcistiche proveniente da ogni parte dell’Isola e 73 squadre regolarmente iscritte: nei prossimi due fine settimana, la città di Iglesias si candida a divenire la Capitale del calcio del settore giovanile di base.

L’iniziativa

La prima edizione del torneo organizzato dalla “Gs Iglesias Calcio” e patrocinato dal Comune, non ha precedenti a livello regionale per il numero di partecipanti che calcheranno il prato verde del “Campo Sportivo Monteponi” e se da un punto di vista sportivo la città è pronta ad accogliere un esercito di giovani promesse, dall’altro si organizza per accogliere migliaia di persone.Le strutture ricettive nei giorni del 18, 19, 25 e 26 maggio prossimi, sono quasi del tutto al completo e come non mai, gli avvenimenti sportivi si confermano un traino di quel turismo destagionalizzato che risulta essere per gli esercenti una manna dal cielo.

«Sono già state effettuate parecchie prenotazioni e continuano i contatti con diverse società che prenderanno parte alla manifestazione. - conferma Fabrizio Meloni, titolare dell’affittacamere “Dome” - Come è già accaduto in occasione del rally del Sulcis Iglesiente, questo dimostra quanto gli eventi legati al mondo dello sport riescano sempre a riversare dei visitatori nel territorio. È un modo per richiamare il turista che storicamente in certi periodi non è presente».

Gli eventi

Le manifestazioni come richiamo per i turisti nei mesi di bassa stagione: «Con la Cronoscalata, il Trail delle Miniere e altri eventi si è dimostrato che è possibile creare un indotto capace di portare dei benefici economici anche nei periodi solitamente avari di visitatori. - spiega Francesco Baschieri, proprietario dell’agriturismo e struttura ricettiva “Saludi&Trigu” - Nello specifico il prossimo torneo di calcio giovanile imporrà a diverse società distanti da Iglesias di dover alloggiare almeno per una notte e si tratta di una formula che consente alla comunità di divenire un’importante vetrina promozionale».Nei quatro giorni in cui andrà in scena il torneo che comprende le categorie dai “Piccoli Amici” fino agli “Esordienti”, saranno 73 le compagini impegnate: «Questo significa che oltre ai 1000 giovani atleti, ci saranno altrettante, anzi più, presenze fra dirigenti, accompagnatori e genitori. - spiega Maurizio Pistincu, dirigente e allenatore dell’Iglesias Calcio - È la prima edizione di un torneo che per numero di partecipanti dei settori giovanili, non ha eguali a livello regionale». Il 18 maggio tutti i bimbi dai 6 agli 8 anni si riuniranno in piazza Municipio, per un corteo che attraverserà il centro storico e si dirigerà all’impianto sportivo: «Per la città è un’occasione importante. - spiega l’assessore allo Sport Vito Spiga - Lo sport è fonte di turismo, di attrattive e promozione del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA