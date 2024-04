Mille appassionati per tante attività 

Oltre mille i soci, tra cui bambini, anziani e donne. Nel Centro sportivo Sertinu, area comunale di 3500 metri quadri gestita dalla società Asd New Team Macomer, a giugno parte il campo estivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, che saranno impegnati in varie discipline sportive, con la collaborazione di tutte le società di Macomer. Oltre al campo da calcetto, ci sono area ristoro, spogliatoi, campo di bocce petanque, street basket e spazio per tante altre discipline. Tornei di calcetto, basket, pallavolo, judo e tiro con l’arco sono attività legate al campo scuola, ma si svolgono altre attività che coprono anche il periodo invernale.

«Si fanno tante cose, che coinvolgono appassionati di tutte le età - dice Paolo Cappai, presidente della società Asd New Team Macomer - con i tornei di calcetto d’estate e altre attività d’inverno, invece, dilaga il gioco delle carte, diventato a tutti gli effetti uno sport, che coinvolge tante persone di tutte le età». Di fatto, il centro è diventato un grande polo di attrazione.

La scorsa settimana si è concluso il campionato di carte, il pinellone, con la partecipazione di tanti adulti. Ha visto trionfare gli ultra quarantenni e ultra trentenni, quali Ivo Trogu, Giuseppe Corda e Andrea Melis, che hanno vinto l’incontro finale con i campioni uscenti, Mauro Musu, Paolo Cappai e Davide Enna, che si sono classificati al secondo posto. Al terzo posto si colloca la coppia Alessandro Castori e Gabriele Lievole che hanno battuto la coppia composta da Gianni Caria e Luca Locci, che si sono piazzati quindi al quarto posto.

