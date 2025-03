Mille alberi nella terra bruciata 

Lo scorso autunno il fuoco aveva fatto terra bruciata distruggendo macchia mediterranea e ogni forma di vita. In quel terreno oltraggiato dalle fiamme, nella zona artigianale a ovest di Tortolì, dalle ceneri nuova vita. Sono state messe a dimora mille piante tra olivastro, leccio, sughera, lentisco, mirto, cisto. Grazie alla campagna Mosaico Verde alla quale il Comune ha aderito. Un progetto a livello nazionale che ha l'obiettivo di riqualificare aree degradate, favorire la biodiversità, contrastare l’erosione del suolo e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. In Italia sono stati piantati oltre 330mila alberi. In Sardegna si prevede la piantumazione di diecimila alberi in tre anni.

L’idea

L'intervento a Tortolì è stato possibile grazie al contributo di Ichnusa nell'ambito della campagna di forestazione a tutela del territorio, in sinergia con Comune, Legambiente, e la cooperativa Terras birdis. Un percorso strutturato grazie al protocollo d’intesa con AzzeroCO2, società di consulenza energetico-ambientale, dotata uno standard di verifica: il Codice etico per i progetti di forestazione nel rispetto delle normative nazionali e dei criteri internazionali stabiliti dal protocollo di Kyoto. Un progetto quello di Mosaico Verde, sposato dall'amministrazione, in cui ha creduto fortemente il consigliere comunale con delega all'Ambiente, il giovane ingegnere Riccardo Falchi, che ha messo cuore e anima per portarlo avanti. «L’area Pip, già cuore produttivo della nostra comunità, diventerà anche un simbolo di rispetto per l’ambiente - commenta -. Ma il nostro impegno non si ferma qui: sprevediamo altre iniziative per valorizzare sempre di più quest'area. Un albero alla volta, possiamo fare la differenza e dimostrare che Tortolì è all’avanguardia nella tutela del territorio e nella promozione di uno sviluppo sostenibile».

L’intervento

Dopo aver pulito l’area sfregiata dalle fiamme due anni fa, le 1000 piante sono state messe a dimora in un ettaro di terreno con l’impiego esclusivo di specie autoctone arboree e arbustive coerenti con le condizioni climatiche e pedologiche dell’area. Un impianto di irrigazione garantirà il successo della piantumazione. Diversi i benefici: un miglioramento delle condizioni ambientali del territorio con una maggiore copertura arborea e l’aumento della superficie verde.

