Militari nel centro storico? «Non è la strada giusta» 

No alla militarizzazione del centro storico. Il consigliere regionale di Europa Verde Antonio Piu risponde all'ipotesi, avanzata dal presidente del consiglio regionale Michele Pais, di utilizzare la Brigata Sassari nelle strade di Sassari Vecchia. Una potenzialità discussa di recente dal leghista con il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni in seguito agli episodi di criminalità avvenuti nel quartiere come la sparatoria di ottobre. «Sono costretto a pensare- afferma il vice presidente del gruppo Alleanza Rosso-Verde- che gli imminenti appuntamenti elettorali agitino in alcuni esponenti politici la tendenza al vecchio vizio di fare proclami demagogici».

Per Piu le soluzioni sono le politiche sociali ed economiche, “un'azione strategica” volta, ad esempio, a favorire le residenze studentesche e ad attivare i servizi. «Il presidio- dichiara- è fatto da attività commerciali aperte, residenti che tornano a ripopolare i preziosi immobili del centro storico basso con agevolazioni per ristrutturazioni, acquisto e canone d'affitto». «Basta- conclude Antonio Piu- con la politica di sceriffi e pistole, Sassari e il centro storico hanno bisogno di una politica di legalità e vitalità».

RIPRODUZIONE RISERVATA