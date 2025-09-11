VaiOnline
Il caso.
12 settembre 2025 alle 00:15

Militari israeliani nell’Isola, nuove proteste 

Roma. Venezia teatro di un’altra incursione a sfondo antisemita nel giro di un mese, in una stagione turistica che mescola nel centro storico gente di ogni nazionalità, religione e cultura, ma che non può non risentire delle tensioni internazionali. Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 settembre, una coppia di turisti ebrei ortodossi, un cittadino americano e la moglie israeliana, è stata aggredita da una decina di uomini, pare nordafricani, che si sono messi a gridare contro loro “Free Palestine”, in Strada Nuova, l’arteria sempre affollata di turisti sulla direttrice che dalla stazione porta a Rialto. Dopo i primi insulti, in particolare da parte di un trentunenne tunisino, la coppia ha cercato di allontanarsi ma è stata inseguita e accerchiata. Un aggressore avrebbe aizzato contro di loro il proprio rottweiler senza museruola, e uno ha schiaffeggiato l’uomo; infine contro la coppia è volata una bottiglia di vetro, che andando in frantumi per terra ha ferito la donna alla caviglia. Il gruppo è stato intercettato subito dopo dai militari della Guardia di Finanza, che sono riusciti a identificarne alcuni, e dagli agenti delle volanti della Questura. Sono già partite le prime denunce per minaccia aggravata dall'istigazione o dalla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Solidarietà dal presidente del Veneto Luca Zaia e dalla ministra al Turismo, Daniela Santanchè. Non si placa nel frattempo la polemica legata all’arrivo in Gallura di turisti provenienti da Israele. Gli attivisti di “Noi di Lungoni per la Palestina” ha organizzato per sabato a Santa Reparata un corteo solidale per la Global Sumud Flotilla e il popolo palestinese mentre questa mattina è prevista una nuova manifestazione di protesta in aeroporto, in coincidenza con il collegamento aereo tra Olbia e Tel Aviv, contro l’arrivo di militari israeliani in vacanza nell’Isola.

