Militari in lista, polemiche a Genoni 

Due candidati a sindaco. Uno è quello uscente: Gianluca Serra. Lo conoscono tuttì. L’altro è un nome nuovo. Talmente nuovo che a Genoni fino a due giorni fa nessuno ne aveva sentito parlare. Si chiama Benedetto Roccotelli, 33enne dipendente del ministero della Difesa e figlio di Giovanni, ex attaccante del Cagliari negli anni Settanta. Nella prossima tornata elettorale è candidato anche come consigliere a Monserrato e qualche mese fa era schierato con Fratelli d’Italia alle Amministrative di Assemini. A Genoni guida una lista composta prevalentemente da militari in carriera che annovera dieci aspiranti consiglieri comunali sotto il simbolo di “Genoni Futura”. In tanti nel piccolo paese della Giara, dopo aver letto l’elenco di candidati, hanno pensato a un errore, ma non era così. E infatti da giorni la vicenda sta alimentando dibattiti e polemiche, in particolare sui social. Fa discutere la presenza di una lista formata da sconosciuti, accomunati solo da stellette e divise.

Doppia candidatura

«La candidatura non è nata all’improvviso», esordisce Benedetto Roccotelli. «Frequento Genoni e il territorio da tanto tempo – aggiunge – sono convinto di poter dare il mio contributo per il bene del paese. Ho delle competenze che potrebbero tornare utili». Martedì scorso è stato il primo giorno di campagna elettorale: «Dopo la comprensibile diffidenza è iniziato un dialogo che mi porta a essere ottimista». Per l’aspirante sindaco il fatto che nella sua lista ci siano tanti militari è un dettaglio. «Sono tutte persone competenti – replica – purtroppo sui social abbandonano le insinuazioni». In tanti accusano i candidati della lista “Genoni Futura” di partecipare alla competizione elettorale solo per ottenere un mese di aspettativa retribuita e in caso di elezione il trasferimento in una sede più vicina al Comune in cui si svolgerà l’attività amministrativa. «Ripeto – sottolinea Roccotelli – sono soltanto insinuazioni».

Il sindaco uscente

«Sorpreso e anche infastidito». Parole di Gianluca Serra, sindaco uscente che si presenta per il secondo mandato. «Nessuno si aspettava la presentazione di questa lista – commenta – i miei concittadini mi fermano per strada. Mi chiedono “ma chini funti custus”, chi sono questi?. Non so mai cosa rispondere perché sono persone che non conosco. Ho letto i loro nomi per la prima volta. So che vicende simili hanno riguardato anche altre regioni italiane. Soprattutto nei paesi sotto i mille abitanti, dove non è richiesta la raccolta delle firme per presentare le liste. Hanno fatto tutto rispettando la legge, ma trovo tutto questo davvero irrispettoso nei confronti dei cittadini e degli elettori». Nello schieramento di “Genoni Futura” ci sono diversi candidati con altre esperienze politiche. Come Omar Contu, di Senorbì. Nell’ultima tornata elettorale era candidato alle amministrative nel suo paese, ma non è stato eletto. Sergio Melis è stato schierato da Forza Italia nel 2020 a Quartu. In tanti hanno pensato che dietro il gruppo guidato da Benedetto Roccotelli si nascondesse una lista civetta, creato apposta per favorire il raggiungimento del quorum. Tesi rispedita al mittente da entrambi in candidati. «Abbiamo un programma e tante idee», dice il leader di “Genoni Futura”. «Il quorum non è un problema – dice Gianluca Serra – anche nelle precedenti elezioni comunali c’era una sola lista». Benedetto Roccotelli, chiamato in causa sui social in merito alla candidatura a consigliere a Monserrato, ha fatto sapere che in caso di doppia elezione sceglierà Genoni. «Questo progetto è arrivato molto prima della richiesta che mi è stata fatta per Monserrato».

