Militari a presidio di Cpr e Badu ’e Carros 

I soldati del Quinto Genio in forza a Macomer, continuano a garantire la sicurezza dei cittadini e il supporto alle istituzioni, con l'operazione "Strade Sicure", istituita proprio il 4 agosto del 2008. Presidiano siti sensibili importanti, soprattutto nella provincia di Nuoro. Il "Raggruppamento “Sardegna” è costituito da militari del 5° reggimento genio guastatori della Brigata “Sassari”, in forza alla Bechi Luserna di Macomer, attualmente operativo nella provincia di Nuoro, con compiti specifici di vigilanza nel Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Macomer e il carcere di Badu 'e Carros a Nuoro. Il servizio di vigilianza al Cpr di Macomer è attivo dal gennaio di cinque anni fa. «Un servizio finalizzato alla protezione esterna della struttura, alla prevenzione di tentativi di fuga e alla repressione di eventuali atti criminosi», è scritto in una nota dell'Esercito.

I militari del Quinto Genio Guastatori sono impegnati anche nel carcere di Badu 'e Carros, su decisione del Comitato per la sicurezza pubblica. L’intervento, richiesto a seguito dell’evasione di un detenuto (poi catturato dalle forze dell'ordine), mira a rafforzare le misure di sicurezza a tutela del personale penitenziario, della popolazione e del sito stesso.

