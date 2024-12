Militare ferito nell’incidente 

È stato portato in ospedale in elicottero a Cagliari il 25enne Marco Romano di Nissa. Il militare impiegato nella base di Teulada percorreva la statale 293 a bordo della sua Oper Alstra vicino a Nuxis in località Peppi Mereu.

Il giovane per cause da accertare è rimasto coinvolto in un terribile schianto con una Toyota condotta da una donna di 35 anni. I soccorsi sono stati immediati. Sono infatti arrivati dopo pochi minuti i volontari di Giba. Viste le condizioni dell’uomo è stato necessario far arrivare anche l’elisoccorso dalla base di Elmas. Il militare ha riportato alcune ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Carbonia e i carabinieri della stazione di Narcao. Nello scontro è rimasta ferita anche una ragazza, che è stata trasportata dai volontari del soccorso di giba al Sirai di Carbonia per accertamenti. (f. m.)

