Militante Isis tagiko  arrestato a Fiumicino  

Roma. «L'indagine inizia adesso. Siamo molto curiosi di capire cosa era venuto a fare a Roma». Gli investigatori della Digos sono al lavoro su Ilkhomi Sayrakhmonzoda, tagiko 32enne «membro attivo dell'Isis», arrestato ieri mattina a Fiumicino mentre stava per salire su un treno diretto verso la Capitale.

Le manette sono scattate perché l'uomo era destinatario di una richiesta di arresto internazionale dell’Interpol emessa proprio dal Tagikistan, in quanto Sayrakhmonzoda nel 2014 si era arruolato nelle fila dello Stato islamico ed era andato a combattere in Siria. In precedenza era stato arrestato in Belgio.

La nazionalità dell'arrestato - in un momento di alta tensione per i conflitti in corso - richiama il gruppo di fuoco che ha colpito alla Crocus Hall di Mosca il 22 marzo scorso: un attentato rivendicato dall'Isis. Al momento non ci sono però elementi su legami con quell'azione.

RIPRODUZIONE RISERVATA