Milinkovic sultano d’Arabia 

Sergej Milinkovic-Savic ha scelto gli arabi dell’Al-Hilal e dopo sette anni lascia la Lazio. La trattativa è in dirittura d’arrivo, come i 42 milioni di euro (comprensivi di commissioni al procuratore) chiesti dal presidente Lotito e accettati dal club di Riad. Il centrocampista, in scadenza coi biancocelesti nel 2024, ha detto sì al club saudita e a un ingaggio annuo a base fissa di 25 milioni, mentre si tratta sui bonus. Per il sostituto la società insegue due nomi: Piotr Zielinski del Napoli e Lewis Ferguson del Bologna. Il polacco è la prima richiesta del tecnico Sarri e ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Il rossoblù è uno dei punti fermi della squadra emiliana, che non vorrebbe privarsene se non di fronte a un’offerta allettante.

Juventus e Inter

Ma l’attivismo dei club arabi non conosce soste e un altro nome eccellente è quello di Paul Pogba, reduce da una stagione da dimenticare alla Juventus. Il francese è stato nel fine settimana in Arabia Saudita dove, fra le altre cose, ha visitato le strutture sportive dell’Al Ittihad, club allenato da Nuno Espirito Santo che ha già ingaggiato l’attaccante pallone d’oro Karim Benzema dal Real Madrid e il centrocampista N’Golo Kantè dal Chelsea. La società saudita avrebbe offerto al giocatore bianconero un contratto di tre anni mettendo sul tavolo un’offerta complessiva di 100 milioni.

L’Inter a sua volta attende il rilancio definitivo del Manchester United per il portiere Onana, che ha già incontrato nei giorni scorsi i dirigenti dei Red Devils per definire il proprio contratto: gli inglesi hanno messo sul piatto 50 milioni.

Il Milan e i campioni

Capitolo Milan: dopo aver trovato l’accordo totale con il Chelsea per Pulisic (20 milioni di euro più bonus), adesso i rossoneri lavorano per sistemare gli ultimi dettagli burocratici e far arrivare l’americano in Italia per le visite mediche. Intanto è pronta la stretta finale con l’AZ Alkmaar per arrivare a Reijnders, anche se nelle ultime ore il club olandese sembra voler fare un passo indietro. Il Napoli è alla ricerca del sostituto del coreano Kim Min-jae: Ko Itakura resta in pole per la difesa, ma per l’intesa con il ‘Gladbach serviranno 15 milioni di euro. Il club partenopeo resta comunque anche sulle tracce di Kilman. I contatti con il Wolverhampton proseguono ma la richiesta, 30 milioni, è ritenuta troppo esosa.

Le altre

L’Atalanta ha ufficializzato l’ingaggio di Adopo, svincolato dal 30 giugno dopo la scadenza del contratto col Torino (13 presenze e un gol complessivi). Per il giocatore l’accordo è di 4 anni. Daniel Maldini, la scorsa stagione allo Spezia, è un nuovo giocatore dell’Empoli. Il Milan ne ha annunciato la cessione al club toscano in prestito con diritto di opzione e contro opzione. Proseguirà ancora in Turchia la carriera di Mauro Icardi: il Galatasaray è vicinissimo ad acquistarlo a titolo definitivo dal Psg, un’operazione da 10 milioni di euro. Per l’argentino contratto fino al 2026 a 10 milioni di euro netti a stagione più bonus.

