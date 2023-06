Milik e Leao, non cambiare è meglio  

Parole al miele di Arek Milik per la Juventus. Dal ritiro della Polonia, l'attaccante è tornato a parlare del proprio futuro e della possibilità di rimanere in bianconero dopo la fine del prestito alla Juventus: «Juve e Marsiglia ne stanno parlando, spero che possano trovare un accordo. Sarei felice di restare alla Juventus, lì sto bene. Spero che i due club trovino un'intesa presto». È Kalidou Koulibaly il profilo individuato da Simone Inzaghi per prendere il posto di Milan Skriniar ma il nodo per portare il difensore del Chelsea, ex Napoli, in nerazzurro è legato all'ingaggio (10 milioni netti). In attesa di sviluppi per la trattativa con il West Ham per Gianluca Scamacca, Tiago Pinto deve lavorare anche sulle cessioni. Justin Kluivert, che rientrerà a Roma dopo l'esperienza in Liga con il Valencia, interessa al Bournemouth. Si parla con il Sassuolo per le cessioni di Cristian Volpato e Filippo Missori.

Dal ritiro del Portogallo, Rafa Leao spiega che «avevo preso la decisione di restare al Milan già qualche settimana prima di firmare il contratto. Avevo comunicato ai dirigenti quel che volevo». Leao spiega: «Quando sono arrivato a 19 anni mi hanno accolto in maniera incredibile e in questi anni mi hanno aiutato a crescere e a diventare il giocatore che sono. Per questo non ho mai pensato di andar via, voglio continuare a essere un giocatore importante per il presente e per il futuro del Milan». Intanto Jude Bellingham è un nuovo giocatore del Real Madrid, arriva dal Borussia: contratto dei sei anni per il centrocampista inglese classe 2003, il club tedesco incassa 103 milioni di euro di base fissa più bonus fino al 30%.

