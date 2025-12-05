VaiOnline
Elezioni.
05 dicembre 2025 alle 01:14

Milia scioglie i nodi sulla ricandidatura al Municipio 

Il movimento Rinascita Quartu accende i motori in vista delle Amministrative del prossimo anno e chiama a raccolta simpatizzanti e non per definire obiettivi e proposte per i prossimi cinque anni.

Un nuovo progetto politico work in progress, rigorosamente senza simboli di partito e in continuità con la linea tracciata dalla maggioranza al governo della città dal 2020, sempre guidato dall’attuale sindaco Graziano Milia che - salvo colpi di scena - dovrebbe tentare la riconferma da primo cittadino per la quarta volta (non consecutiva).Domani l’incontro pubblico al Califfo (ore 10), «programmato dagli attivisti del movimento e aperto a tutti gli amici e i simpatizzanti che hanno a cuore Quartu e che vogliono partecipare attivamente a definire le prospettive della città», si legge nella nota diffusa dal gruppo civico. L’occasione per tirare le somme su quanto fatto, iniziare a delineare il nuovo perimetro della futura coalizione, e magari sciogliere le riserve sulla ricandidatura a sindaco di Milia. «Quartu può contare oggi su un gruppo di donne e uomini che lavorano quotidianamente per la comunità e ne conoscono pertanto le esigenze, le dinamiche e le potenzialità», viene sottolineato dal movimento. «Rinascita - si legge ancora nella nota - «ha già focalizzato alcuni degli obiettivi prioritari da perseguire nel prossimo quinquennio, propositi utili per aprire una discussione che coinvolga nei prossimi mesi non solo gli attivisti, ma tutte le cittadine e i cittadini che amano Quartu e vogliono continuare a vederla crescere, migliorare, svilupparsi. Persone che vogliono condividere energie, idee e soluzioni per dare concretezza e orizzonti al progetto». La conclusione apre le porte a scenari futuri più vasti: «Rinascita Quartu ha le idee chiare ed è aperta a voci diverse che guardano al domani con senso di responsabilità e con l’ambizione di proseguire nella strada intrapresa, per migliorare ulteriormente la qualità della vita dei cittadini e dare alla città un ruolo sempre più centrale nel contesto metropolitano e regionale».

