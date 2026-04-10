Milia punta a una nuova Rinascita 

Ventotto nomi, con una perfetta parità di genere. Dodici consiglieri e un’assessora uscenti, e quindici volti nuovi. Graziano Milia - già tre volte sindaco e ora in corsa per la riconferma in Municipio - presenta la sua lista, Rinascita Quartu, per le Amministrative del 7 e 8 giugno, fra continuità e futuro: impiegati, imprenditori, docenti, avvocati, operatori nel sociale. «Una lista che garantisce competenza, professionalità, e voglia di continuare a far rinascere la città», le parole di Milia durante la presentazione ieri nella sede in via Roma.

La lista

Le più giovani hanno 34 anni, 78 il più anziano. «È una lista rigorosamente paritaria», sottolinea il sindaco uscente, «perché siamo convinti che in un'azione di governo debbano essere rappresentate tutte le sensibilità e che occorra partire innanzitutto dalla prima diversità, quella di genere. Anche nella scorsa consiliatura questa lista portò all'elezione di 5 donne e 5 uomini: quando c'è una volontà politica, quando c'è un impegno concreto, l'obiettivo può essere raggiunto. Un impegno che vogliamo confermare nel prossimo quinquennio. I candidati appartengono a mondi diversi, con personalità diverse, con esperienze di vita diverse, ma unite dalla volontà di dare un seguito agli importanti risultati ottenuti in questi anni. Risultati», dice ancora, «che ora vanno radicati. Il nostro desiderio», aggiunge, «è far fare alla città un passo in avanti, per portarla a diventare un modello in ambito metropolitano e regionale».

La coalizione

Presenti anche i rappresentanti delle altre cinque liste che fanno già parte di Rinascita Quartu dal 2020. «Potrebbero aggiungersi altre liste, forse saranno tre», dice Milia, che ribadisce: «Il nostro profilo civico rimane inalterato, e le regole di ingaggio sono le stesse: niente accordi, ma solo un’apertura a culture politiche che credono in questo nostro progetto. Il programma elettorale è praticamente pronto ma continuerà ad essere una bozza sino al giorno in cui lo depositeremo, proprio perché siamo disposti ad ascoltare e vedere se e come può essere migliorato». E sulle frizioni fra partiti a livello regionale - dopo l’annuncio del sardista Christian Stevelli che ha ufficializzato la candidatura in una lista civica a sostegno di Milia - precisa: «Io mi occupo di amministrare la città. Capisco che un progetto ambizioso come il nostro richieda delle riflessioni, ma se ci sono problemi e timori cerchiamo di risolverli concentrandoci sulle cose da fare per Quartu».

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