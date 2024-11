Milia presidente di Ali Sardegna 

Graziano Milia, sindaco di Quartu Sant'Elena, è il nuovo presidente Ali Sardegna. A eleggerlo all'unanimità durante il congresso regionale delle Autonomie Locali Italiane una platea di sindaci a Cagliari, amministratori comunali e regionali e rappresentanti delle associazioni di Comune. L’assemblea congressuale è stata presieduta da Andrea Soddu, ex sindaco di Nuoro e presidente uscente di Ali Sardegna. «Non viviamo anni facili. Non lo sono per tutto l'Occidente, per l'Italia e per la Sardegna, ma non possiamo attribuire, come spesso accade, tutte le responsabilità agli altri - ha detto Milia - dobbiamo invece esercitare una funzione coraggiosa e ambiziosa. Il rafforzamento del sistema delle autonomie locali e il rafforzamento dei poteri locali è uno degli strumenti fondamentali per uscire da questo momento di grande crisi. Oggi stiamo assistendo nel mondo al ripetersi di catastrofi naturali. Combattere i mutamenti climatici è un imperativo anche per noi e domani dovrà diventarlo sempre di più».

RIPRODUZIONE RISERVATA