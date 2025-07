Milia omaggia i baby campioni di Muay thai 

Un bottino di 6 medaglie all’Amazing Muay thai World Festival 2025, la grande kermesse internazionale della Boxe Thailandese andata in scena lo scorso mese a Verona.

Un successo per la Serra Muay Thai Academy, capace di tenere alta la bandiera quartese ben oltre i confini isolani e davanti ai campioni provenienti da tutto il mondo: due ori, con Marco Scano (under 12) e Silvia Fadda, due argenti, con Karol Mereu (under 18) e Christian Seguri, (under 12) e due bronzi, con Michael Sarritzu (under 16) e Michela Denotti.

Il sindaco Graziano Milia li ha voluti incontrare, accompagnati dall’allenatore Mauro Serra: «Le medaglie sono una bella soddisfazione, ma ciò che conta di più è il cammino che stanno facendo, giorno dopo giorno, con umiltà e determinazione».Per i giovani campioni quartesi un riconoscimento anche dai vertici del Comune: «Oltre a complimentarmi ho colto l’occasione anche per ricordar loro, soprattutto ai più giovani, quanto sia importante, accanto all’impegno ginnico, non perdere di vista il cammino scolastico, determinante perché possano costruirsi un solido futuro, qualunque strada decidano poi di intraprendere», le parole del sindaco Milia che ha allargato i complementi «alla società, per l’impegno profuso, con riflessi positivi per Quartu a livello sportivo, ma anche sociale».

