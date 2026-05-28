Milia in cerca del bis: «Non interrompiamo la rinascita della città» 

«La rinascita di Quartu è iniziata e va radicata, non si può fermare proprio adesso». Un mantra quello del sindaco uscente Graziano Milia, in corsa per la riconferma in Municipio con un seguito di nove liste senza simboli di partito. Già a capo della città dal 1993 al 2001, e di nuovo primo cittadino dal 2020, Milia è in campo contro il leader del centrodestra Marco Porcu e l’outsider Roberto Matta.

C’è chi definisce la sua una coalizione di finte civiche.

«Il nostro è sempre stato e continua a essere un progetto civico. Più largo rispetto al 2020, ma il profilo è sempre lo stesso, e per questo ringrazio chi ha fatto uno sforzo rinunciando ai simboli di partito. Il civismo non è un paravento ma uno strumento, una necessità per Quartu e non per vincere, per essere chiari».

Ambizioni per le Politiche del 2027?

«Se mi candidassi alle Politiche mi dovrei dimettere sei mesi prima, questo significa che farei il sindaco per poco tempo. Ma di che cosa stiamo parlando? Sono malelingue frutto di ignoranza».

E per le Regionali?

«Vale lo stesso discorso. Dovrei lasciare il Comune dopo due anni e mezzo, cosa che non ho alcuna intenzione di fare. Chi mi vorrebbe fuori da Quartu si deve rassegnare, rimarrò qui altri 5 anni».

Il risultato o i risultati che rivendica da sindaco?

«Tutto quello che abbiamo fatto, anche le cose che non si vedono e che sono state le più faticose. Siamo riusciti a imprimere una svolta a Quartu, la città sta crescendo e noi siamo qui per continuare e fare ancora meglio».

Quello che invece resta da fare?

«Il rilancio del centro storico, lì c’è da fare una riflessione allargata ai cittadini. C’è poi il mondo dell’impresa su cui vogliamo lavorare di più. Dobbiamo puntare sull’imprenditoria giovanile, in particolare nel campo dell’innovazione. Percorso che abbiamo già iniziato con la scelta del Dipartimento universitario nelle Distillerie Capra e l’Its sull’innovazione tecnologica. Lì c’è tutto un mondo da esplorare per avviare i giovani verso un’attività di impresa, e quello è l’unico modo che abbiamo per trattenerli a Quartu».

A Flumini si poteva fare di più?

«Parliamo di un territorio vasto e complesso, dove abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità in base alle risorse disponibili. A Flumini era da anni che non si spendevano soldi: noi lo abbiamo fatto, senza dare false illusioni. Lo dico anche ai miei competitor: attenti a promettere, bisogna sempre fare i conti con i denari che si hanno».

Priorità per il prossimo mandato?

«Essere nelle condizioni il 9 giugno di continuare a lavorare mattina, sera e notte, come abbiamo fatto in questi 5 anni e mezzo».

Da cosa si parte?

«Dalla destinazione dei 9 milioni di avanzo in bilancio, risorse importanti che vanno investite subito per la città».

Perché rivotare lei come sindaco?

«Perché sarebbe un rischio fermare la rinascita iniziata. Quartu ha bisogno di proseguire il suo percorso di crescita».

Il suo appello ai quartesi?

«Consiglio di esprimere un voto utile il 7 e l’8 giugno, pensando a quello che accadrà il giorno dopo le elezioni. Noi, come coalizione, rappresentiamo una certezza, gli altri potrebbero essere un salto nel buio».

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