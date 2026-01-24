VaiOnline
La sfida
25 gennaio 2026 alle 00:26

Milia e Torru i pretendenti già in campo 

In attesa dell’ufficialità della terza candidatura, per la corsa alla poltrona più alta del Palazzo di via Porcu restano Graziano Milia e Lucio Torru. L’attuale sindaco Milia ha sciolto le riserve poche settimane fa dopo la richiesta di Rinascita Quartu: «Mi chiedono di continuare, non posso girarmi dall’altra parte», ha detto di recente annunciando la sua disponibilità alla ricandidatura a sindaco con una coalizione più ampia rispetto a quella costruita nel 2020, sempre rigorosamente civica.Il centrodestra deve ancora incoronare il suo leader: in campo c’è il consigliere più votato a Quartu - Lucio Torru - proposto ufficialmente dal suo partito, FdI, al resto della coalizione che deve ancora dire la sua. Tutto da decidere quindi, a parte le alleanze definite in un vertice provinciale di centrodestra di pochi giorni fa: presenti FdI, Lega, FI, Riformatori, Udc, Sardegna al centro 20Venti, Alleanza Sardegna, insieme alle civiche Sardegna Forte e Movimento per Quartu. (f. l.)

