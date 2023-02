«Milia deve pagare 122 mila euro» 

Missioni e viaggi compiuti tra il 2009 e il 2011 in qualità di componente dell’esecutivo del Comitato delle Regioni della Comunità Europea (Cdr), messe in conto alla Provincia di Cagliari di cui era presidente. Spese ritenute illegittime dalla Corte dei Conti che ha condannato l’attuale sindaco di Quartu, Graziano Milia, a pagare poco più di 122 mila euro alla Città Metropolitana, l’Ente pubblico che ha ereditato le funzioni della Provincia.

La sentenza

La pronuncia della Corte erariale della Sardegna, presieduta dalla giudice Donata Cabras, è stata depositata ieri e accoglie integralmente le richieste del Procuratore generale Bruno Tridico. Nel mirino della magistratura contabile, messa in moto dalla Guardia di Finanza che stava indagando su delega della Procura per gli stessi fatti, sono finite 70 trasferte in Italia e all'estero. Le missioni – secondo l’accusa – sarebbero state giustificate con finalità istituzionali, ma la spesa sarebbe dovuta ricadere sul Comitato delle Regioni della Comunità Europea, invece sarebbe pesata sulla Provincia. I giudici hanno ritenuto dolosa la condotta dell’ex presidente, condannandolo a pagare 122,662,41 euro alla Città Metropolitana.

Il fascicolo penale

Sul fronte penale, dopo l’inchiesta del pm Andrea Vacca, il procedimento è ormai quasi del tutto prescritto: restano contestate spese per meno di 17 mila euro. Dopo il rinvio a giudizio, qualche giorno fa, il Tribunale ha chiarito che non ci sarà dibattimento: il 4 aprile si deciderà se le imputazioni sono già estinte, o se scatterà il “protocollo” (un accordo tra Tribunale, Procura e Avvocatura che devia su binari morti i fascicoli destinati a imminente prescrizione).