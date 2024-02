Il presidente argentino Javier Milei sarà in visita in Italia da domenica 11 febbraio. Ad annunciarlo è la ministra degli Esteri Diana Mondino in un’intervista. «L’Italia ci può offrire molto, oltre a quello che ci ha dato negli ultimi 150 anni. Il suo posto nell’Ue è importante, e per noi può rappresentare una porta d’ingresso nel blocco, con tutto ciò che ne consegue», afferma Mondino che accompagnerà Milei in Israele (5-10 febbraio) e a Roma.