Milano vince e domani può chiuderla  

Milano. Match point EA7 Armani Olimpia Milano che ad Assago inchioda la Virtus Bologna (79-72) in gara 5 e domani sera alla Segafredo Arena si giocherà la prima occasione per conquistare lo scudetto del basket.

Una partita che l'Olimpia comanda dal 2' ma che chiude solo nel finale con una serie di canestri in isolamento di Shields (22) che realizza gli ultimi 4 canestri dal campo di Milano e 9 degli 11 punti con cui la squadra di Messina allunga dal 65-61 al 76-70. È una Virtus che ci prova fino alla fine: non si piega di fronte a tre sgasate di Milano (56-43) con un 11-0 firmato Hackett (12) e Belinelli (17). Ma l'ingresso di Biligha dà a Milano una linfa di nuova energia, decisiva in difesa per contrastare la rimonta degli avversari, appiedati da una partita molto negativa di Teodosic (0 e -13 di plus/minus) e Shengelia (2 punti, 1/6 dal campo). L'opera la completano Melli (13 e 12 rimbalzi), Baron (12) e Napier (12 e 5 assist). Per Datome 3 punti (1/2 da tre).

Ora gara 6 a Bologna, con due squadre molto stanche: Milano per appuntarsi sul petto la propria terza stella, Bologna per allungare la serie al decisivo ultimo atto al Mediolanum Forum.

