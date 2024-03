Milano-Torino, il coraggio premia Bettiol 

TORINO. La corsa più antica del mondo torna italiana, Alberto Bettiol (EF) ha vinto per distacco la 105ª edizione della Milano-Torino (la prima nel 1876), con partenza da Rho e arrivo a Salassa dopo 177 km. Il trentenne toscano, si è lanciato in una lunga fuga in solitaria, scattando a 30 km dall’arrivo sulla salita di Prascorsano. Nella lunga pianura, sfruttando le grandi doti di passista, il vincitore del “Fiandre” 2029, ha resistito al ritorno degli inseguitori. Beffato per 7” un terzetto della Uae Emirates, con lo svizzero Jan Christen (che l’ha inseguito invano nell'ultimo chilometro), l’altro elvetico, Marc Hirschi, e Diego Ulissi. L’ultimo italiano sul podio era stato Fabio Aru, 3° nel 2017. ( c.a.m. )

