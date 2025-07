Milano sotto accusa Tancredi dal gip difende il sindaco 

Da un lato la difesa del proprio operato, portato avanti senza ombre e solo «nell'interesse del Comune» e della collettività. Dall'altro l'attacco alla magistratura inquirente per aver riportato negli atti dell'inchiesta sull'urbanistica «giudizi morali» al posto di «elementi concreti» e di aver istruito «un processo alla speculazione edilizia» di tutta la città. Sono le diverse linee difensive che si sono delineate durante gli interrogatori preventivi dell'ex assessore Giancarlo Tancredi e del presidente della disciolta Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni, due dei protagonisti dell'indagine della Procura milanese che ha puntato al cuore dell'amministrazione comunale.

Ieri è stata la giornata delle convocazioni davanti al gip chiamato a decidere sulle misure cautelari proposte dai pm. Per Giancarlo Tancredi e Manfredi Catella, il Ceo di Coima, i domiciliari; per Marinoni, l'allora suo vice Alessandro Scandurra, il patron di Bluestone Andrea Bezziccheri e l'architetto-manager Federico Pella, il carcere. Marinoni ha preferito non rispondere alle domande ma tramite il suo legale ha depositato una memoria. Tancredi, che dopo le dimissioni da assessore ha chiesto la sospensione per un mese dal suo incarico di dirigente a Palazzo Marino, ha invece parlato per circa un'ora e mezza. Dopo che il suo avvocato, Giovanni Brambilla Pisoni, ha depositato alcuni documenti, ha fornito spiegazioni senza tralasciare i suoi rapporti con Marinoni. «Ho sempre agito nell'interesse del Comune», trapela dal faccia faccia con il giudice al quale ha ripetuto di non aver mai voluto favorire intenzionalmente il presidente della Commissione paesaggio e di non avere mai lavorato «per i propri interessi», men che meno di aver mai preso alcuna «utilità». Ha anche cercato di allontanare qualsiasi ombra dal sindaco Giuseppe Sala, di cui avrebbe difeso l'operato.

