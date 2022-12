milano si sfoga sulla Dinamo 

Dinamo Sassari 63

Olimpia Milano 92

Banco di Sardegna SS : Jones 9 (3/8, 1/4, 3 r.), Robinson 12 (4/7, 0/1, 1 r.), Dowe 11 (3/7, 0/3, 2 r.), Kruslin 6 (0/1, 2/2, 3 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier (0/2, 4 r.), Chessa (1 r.), Stephens 6 (3/3, 2 r.), Bendzius 15 (2/3, 3/6, 3 r.), Gentile (0/1, 0/3, 1 r.), Diop 4 (⅖, 4 r.). All. Bucchi

EA7 Emporio Armani MI : Davies 16 (5/5, 5 r.), Cabarrot 21 4/9, 3/3, 5 r.), Mitrou-Long 7 (1/5 da tre, 2 r.), Tonut ne, Melli 9 (2/2, 0/1, 4 r.), Baron 16 (1/1, 3/4, 6 r.), Ricci 2 (1/1, 0/2, 1 r.), Biligha 2, Hall 5 (1/3, 1/3, 1 r.), Baldasso 6 (0/1, 2/4, 2 r.), Alviti 2 1/1), Hines 6 (2/3), All. Messina

Arbitri : Lo Guzzo, Martolini e Di Francesco.

Parziali : 20-22; 26-50; 46-82.

Note . Tiri liberi: Sassari 11/16 ; Milano 28/30. Percentuali di tiro: Sassari 23/56 (6/19 da tre, ro 7 rd 19; Milano 27/48 (10/22 da tre, ro 2 rd 27).

Sassari. Milano è troppo arrabbiata per l’ultimo posto in Eurolega, Sassari è troppo fragile psicologicamente. E così il PalaSerradimigni assiste attonito alla peggior sfida tra le due squadre che più nel decennio si sono affrontate per la conquista dei trofei italiani. Il punteggio finale dice 63-92, ma il ritardo nel terzo quarto era addirittura di 42 punti al 28’. E per capire quale impotenza abbia mostrato la squadra di Bucchi, ecco il parziale più devastante nella storia della Dinamo: da 24-27 del 14’ a 26-63 nel terzo quarto, vale a dire 36-2 per le scarpette rosse. Mai assistito a una simile disfatta.

Mancata reazione

Il tecnico Piero Bucchi ha commentato: «È stata una gara complicata contro una squadra che ha messo tanta fisicità e questo l’abbiamo pagato tantissimo». E sulla mancata reazione: «Mi spiace che la squadra non abbia avuto una reazione diversa, la squadra si è accorta che l’impatto fisico era troppo ma dovevamo avere ben altra reazione psicologica».

Tanto da fare

L’ala Eimantas Bendzius aggiunge: «È chiaro che non siamo la squadra brutta vista stasera, ma dobbiamo imparare la lezione e lavorare tanto, perché quando affronti una squadra da Eurolega devi essere pronto prima e durante la gara».

Cenni di cronaca

Coach Messina non va per il sottile e mette il quintetto da Eurolega. Sassari resiste grazie a Jones e Bendzius, risalendo due volte dal -6 e portandosi a un solo canestro. L’Olimpia aumenta ancora l’intensità fisica in difesa e il Banco si liquefa: nel secondo quarto segna soltanto Robinson e dal 24-27 si va al riposo sul 26-50.

Nella terza frazione la Dinamo è ancora balbettante e molle in attacco, fa errori banali sui passaggi e sui tiri, resta ancora qualche minuto senza segnare e la gara è già ampiamente chiusa al 28': 36-78. Un divario mortificante, neppure i tifosi hanno la forza di contestare.

