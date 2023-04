Milano, sequestro  per “punire” chi li ha truffati 

Arrivati a destinazione, avrebbero quindi preso in affitto una stanza in un bed and breakfast in via Magolfa, nella zona dei Navigli, attirandovi i tre fratelli con una scusa. Poi, una volta a tu per tu con i “rivali”, li avrebbero malmenati, “ripuliti” dei soldi che avevano in tasca (si parla di circa duemila euro in totale) e infine li avrebbero immobilizzati con del nastro adesivo. Completata la prima fase del rapimento, i tre sardi sarebbero quindi passati allo step successivo: la richiesta di riscatto. Dopo aver sottratto lo smartphone a uno degli ostaggi, avrebbero contattato i genitori dei tre fratelli - un quarantaquattrenne e la moglie di due anni più giovane – e con una serie di telefonate minatorie avrebbero chiesto loro 120 mila euro da versare in bitcoin.

La vicenda, che ha avuto il suo culmine giovedì scorso, inizia con un raggiro, che sarebbe stato perpetrato ai danni dei tre sardi da tre fratelli, di cui uno minorenne, residenti in provincia di Milano: una truffa con al centro criptovalute e orologi di pregio, per ottenere i quali non sarebbe stato pagato il corrispettivo pattuito. Secondo quanto trapelato dalle indagini, per “vendicarsi” e avere indietro il maltolto e anche un ulteriore “risarcimento”, Solinas e i Manca non avrebbero dunque esitato e sarebbero partiti dall’Isola alla volta del capoluogo lombardo.

In trasferta dalla Sardegna alla Lombardia per vendicare un raggiro subìto. Ma la “spedizione punitiva” non è andata come preventivato e così tre trentenni nati a Nuoro ma residenti a Galtellì – Dario Solinas (classe 1993) e i fratelli Davide (1993 e unico dei tre già noto alle forze dell’ordine) e Marco Manca (nato nel 1991) – sono finiti in arresto.

I fatti

La denuncia

Anziché cedere alle minacce dei sequestratori, i genitori – noti anch’essi alle forze dell’ordine, così come due dei loro figli, nonostante la giovane età – si sono presentati in una caserma dei carabinieri di un Comune dell’hinterland milanese segnalando quanto stava accadendo. Raccolta la denuncia ed effettuate le prime verifiche, i militari hanno così dato il via alle indagini, riuscendo ben presto, grazie alle “tracce” lasciate dalle telefonate effettuate dai rapitori, a individuare il bed and breakfast dove questi ultimi alloggiavano e dove erano tenuti prigionieri i tre fratelli.

A quel punto gli uomini dell’Arma sono passati all’azione e hanno organizzato il blitz per mettere fine al sequestro-lampo: poco prima della mezzanotte si sono presentati nell’alloggio di via Magolfa, hanno fatto irruzione all’interno e liberato i tre fratelli, mentre Solinas e i Manca sono stati arrestati con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione e su disposizione del pubblico ministero di turno trasferiti nel carcere di San Vittore, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.

Pronto soccorso

I tre ostaggi, che avrebbero riferito agli investigatori di essere stati percossi, sono stati invece portati al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dove sono stati sottoposti ad accertamenti e cure e infine dimessi con prognosi dai tre ai sette giorni. I carabinieri stanno ora proseguendo le indagini per arrivare a fare piena luce sulla vicenda. Restano infatti da ricostruire e accertare appieno non solo il movente alla base del sequestro-lampo, ma anche le effettive responsabilità di tutti gli “attori” della vicenda.

