SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Euro 2032.
30 ottobre 2026 alle 00:12

Milano scopre il suo “Generali Stadium” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

MILANO. Il nuovo stadio di Milano si chiamerà “Generali Stadium”, avrà una struttura diagonale esterna, incrociata, quasi a richiamare la punta delle lance, sarà ben visibile in lontananza perché posizionato su un podio e avrà una forma a catino per dare la sensazione di vicinanza, compattezza, partecipazione. «San Siro è uno spazio leggendario, un punto di riferimento. È stata una sfida affascinante. Volevamo ricreare quello che San Siro ha già ma facendo un passo in là. Uno stadio radicato nel presente, inclinato nel futuro e inarcato nel passato», spiega lord Norman Foster, uno dei più grandi architetti al mondo, che racconta motivazioni e ispirazione nella realizzazione del progetto del nuovo stadio. Dietro il “Generali Stadium” ci sono la sua mente e la sua mano e quelle di un altro architetto di grido come David Manica.

Il nuovo impianto sarà pronto per la stagione 2031-2032, avrà una capienza di 71.500 persone, sarà alto 60 metri e lungo 270: «Le curve saranno un muro di undicimila persone, inclinate di 37 gradi, l'essenza dello stadio». L'impianto avrà una posizione leggermente sopraelevata, per rendere più fluido l'accesso, e la struttura esterna a diagonale avrà i colori della squadra impegnata in campo, blu e rosso, con la proiezione dei volti dei giocatori più importanti. Il tetto sarà sostenibile, in grado di riciclare l'acqua piovana, elettrico ma anche a energia fotovoltaica e altre soluzioni per ridurre l'impatto ambientale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Juan Rodríguez: «Cagliari, mi piaci»

l Caruso, Spignesi
Olbia 29-10-2026. Gian Piero Scanu. Foto Antonio Satta
Olbia 29-10-2026. Gian Piero Scanu. Foto Antonio Satta
L’intervista

«No ai signori della guerra e dell’energia»

Il caso dell’indennità contestata: «Colpito da fuoco amico ma il contratto l’ha firmato la Regione» 
Caterina De Roberto
Le proteste

La Sardegna ritorna in piazza: tre cortei

Sciopero generale, scuola, riarmo, carovita, Palestina e Pratobello 24: tutti in strada 
Marco Noce
Bologna

Uccide il cugino con i dolciumi

Delitto per aggiudicarsi l’eredità: la vittima non poteva mangiare cibi solidi 