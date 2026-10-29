Milano scopre il suo “Generali Stadium” 

MILANO. Il nuovo stadio di Milano si chiamerà “Generali Stadium”, avrà una struttura diagonale esterna, incrociata, quasi a richiamare la punta delle lance, sarà ben visibile in lontananza perché posizionato su un podio e avrà una forma a catino per dare la sensazione di vicinanza, compattezza, partecipazione. «San Siro è uno spazio leggendario, un punto di riferimento. È stata una sfida affascinante. Volevamo ricreare quello che San Siro ha già ma facendo un passo in là. Uno stadio radicato nel presente, inclinato nel futuro e inarcato nel passato», spiega lord Norman Foster, uno dei più grandi architetti al mondo, che racconta motivazioni e ispirazione nella realizzazione del progetto del nuovo stadio. Dietro il “Generali Stadium” ci sono la sua mente e la sua mano e quelle di un altro architetto di grido come David Manica.

Il nuovo impianto sarà pronto per la stagione 2031-2032, avrà una capienza di 71.500 persone, sarà alto 60 metri e lungo 270: «Le curve saranno un muro di undicimila persone, inclinate di 37 gradi, l'essenza dello stadio». L'impianto avrà una posizione leggermente sopraelevata, per rendere più fluido l'accesso, e la struttura esterna a diagonale avrà i colori della squadra impegnata in campo, blu e rosso, con la proiezione dei volti dei giocatori più importanti. Il tetto sarà sostenibile, in grado di riciclare l'acqua piovana, elettrico ma anche a energia fotovoltaica e altre soluzioni per ridurre l'impatto ambientale.

RIPRODUZIONE RISERVATA