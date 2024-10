Milano, sassari paga la decima 

OLIMPIA MILANO 100

DINAMO SASSARI 75

EA7 Emporio Armani MI : Dimitrijevic 10 (4/6, 0/2 da tre), Bortolani 7 (2/3, 1/5), Tonut 12 (2/3, 2/2), Bolmaro, Leday 15 (5/5, 1/2), Ricci 3 (0/1, 1/1), Flac- cadori 13 (4/4, 0/1), Diop 7 (3/5), Caruso 1 , Shields 8 (2/3, 0/1), Mirotic 15 (2/4, 2/4), McCor- mack 9 (3/6). All. Messina.

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 4 (2/3, 0/3), Bibbins 6 0/2, 2/6), Trucchetti, Halilovic 13 (6/13), Tambone 5 (1/2, 0/3), Fobbs 24 (3/3, 5/9), Veronesi 3 (1/1 da tre), Bendzius 14 (1/1, 4/7), Vincini 2 (1/2), Sokolowski 4 (2/2, 0/3), Renfro (0/1). All. Markovic.

Arbitri : Sahin, Quarta e Paglialunga.

Parziali : 23-14; 57-31; 76-54.

Note . Percentuale tiri: Milano 34/58 (7/18 da tre); Sassari 28/62 (12/33 da tre). Tiri liberi: Milano 25/29; Sassari 7/7. Rimbalzi: Milano 39 (Leday 6); Sassari 21 (Bendzius 5).

Dieci sconfitte di fila al Forum negli ultimi cinque anni certificano che ormai tra Milano e Sassari c'è un abisso. I campioni d'Italia vincono come da pronostico, ma più facilmente del previsto: 100-75. Divario che sarebbe stato più netto se l'Armani sul +31 al 24' non avesse sollevato un po' il piede dall'acceleratore.

Inizia a preoccupare il rendimento insufficiente del play Bibbins, del lungo Renfro e anche dell'ala Udom. L'impressione è che non sia solo un discorso di amalgama di un gruppo rivoluzionato. Certo, non era Milano la gara che doveva dare tutte le risposte, ma almeno qualcuna sì e invece a parte la conferma di Halilovic (partito finalmente in quintetto) e il “ritorno” di Fobbs che quando è in serata di tiro può fare buoni bottini, si sono avute più ombre che luci. E non ingannino i tabellini di alcuni giocatori che hanno iniziato a segnare solo sul -33. A proposito: che fine ha fatto la difesa che in pre-campionato sembrava un punto fermo? La media di punti presi nelle prime due gare è di 98,5 punti.

Cenni di cronaca

Halilovic in quintetto paga subito dividendi e Sassari tocca inizialmente il +5. A Fobbs e Bendzius vengono fischiati subito due falli (Milano tirerà il quadruplo dei liberi) e Renfro delude anche come “4”: Milano trascinata da Leday si invola e chiude sul 23-14. Nel secondo quarto segna da tre solo Fobbs, in area Halilovic si batte bene, però manca tutto il resto e al riposo è già -26.

Match finito. Milano tocca anche il +31 in apertura di terzo quarto e poi ruota tutti. L'ex Diop produce tanto sui due lati del campo e aumentano i rimpianti. Markovic getta nella mischia Vincini, ma per il giovane pivot affrontare i pariruolo di Milano è ancora troppo. Bibbins continua ad essere evanescente. Fobbs si mette spesso in proprio e fa bene visto che ha mano calda. Qualche compagno segna solo nel garbage time.

RIPRODUZIONE RISERVATA