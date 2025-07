Milano, indagato anche il sindaco Sala 

Milano. Sono 74 gli indagati nell'inchiesta della Procura su una presunta «degenerazione della gestione urbanistica» di Milano da parte del Comune, i cui uffici «piuttosto che presidio di tutela dell'interesse pubblico» sarebbero stati «asserviti alle utilità di una cerchia ristretta ed elitaria». L'inchiesta scuote Palazzo Marino con una richiesta di arresti domiciliari per l'assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, e di carcere per Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, presidente e vice della disciolta Commissione per il paesaggio. È poi indagato il sindaco Giuseppe Sala.

Lavoro incessante

La maxi indagine potrebbe allargarsi. Non solo per i molti progetti da scandagliare, ma anche perché nelle perquisizioni gli inquirenti e i militari del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza hanno sequestrato pc, tablet e cellulari, documenti e mail. Ora si dovrà esaminare il contenuto del telefono e dei supporti informatici dell'assessore, disposto a dimettersi, di Marinoni e degli imprenditori nel mirino della magistratura: Manfredi Catella, il presidente di Coima, tra i protagonisti delle recenti trasformazioni della città cui è stata notificata un’istanza di domiciliari; Federico Pella, manager e socio della società di ingegneria J+S, e Andrea Bezziccheri, fondatore di Bluestone, cui sono stati trovati 120mila euro in contanti e già imputato per presunti abusi edilizi sulle Park Towers di via Crescenzago. Per gli ultimi due, i pm chiedono il carcere.

Il cerchio si allarga

Gli esiti delle analisi potrebbero far lievitare il numero degli indagati e allargare le accuse. Si sospetta un piano di gestione del territorio “ombra” disegnato dal presidente della commissione Marinoni, con il dossier su “Nodi e porte metropolitane Milano 2050” da redigere nel suo studio di architettura e al quale il Comune ha dato il patrocinio gratuito. «Uno strumento artificioso - per i pm - per aggirare le regole e facilitare l'avvio di un piano di affari occulto» di costruzioni. Si sarebbe utilizzato il partenariato pubblico-privato giustificato da un interesse sociale per sottrarsi alle «procedure pubbliche di legge». Il sindaco Sala è rimasto impigliato per il suo intervento nella vicenda del Pirellino e su quel parere solo alla fine positivo della Commissione che faceva fatica a dare l'ok al progetto per costruire la Torre botanica di Stefano Boeri, l'architetto che ha firmato il Bosco Verticale, indagato. Per Marinoni, la Procura sottolinea «mancanza di indipendenza, ricattabilità e cedevolezza alle pressioni del sindaco Sala, dell'assessore Tancredi, del direttore generale Malangone, di Manfredi Catella e di Stefano Boeri».

RIPRODUZIONE RISERVATA